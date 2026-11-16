Los Ángeles, Estados Unidos. La excónsul de Honduras en Estados Unidos Ada Evila Serrano Núñez fue arrestada por las autoridades federales por su supuesta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero, en la que otras tres personas, incluidos sus hijos, fueron también detenidas, informó este lunes el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés).

Serrano, que ocupó el cargo de cónsul general de Honduras en la sede diplomática de Atlanta, en el estado de Georgia, desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, fue detenida en esa ciudad y acusada de al menos tres cargos que incluyen conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA).

Los dos hijos de Serrano, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, ambos residentes en Suwanee, una comunidad al noreste de Atlanta, fueron detenidos en medio de la investigación, así como Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del Consulado de Honduras.