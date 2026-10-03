Médicos rechazan compra de hospital privado para descongestionar el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras. La propuesta del Gobierno de adquirir un hospital que ya se encuentra en funcionamiento para trasladar parte de los servicios del Hospital Escuela ha provocado cuestionamientos entre médicos y exfuncionarios de Salud, quienes plantean que existen otras necesidades que deberían ser atendidas para resolver la crisis de atención en el principal centro asistencial público del país. El presidente Nasry Asfura informó esta semana que su administración analiza la compra de un centro hospitalario equipado con el propósito de trasladar principalmente los servicios de consulta externa y emergencia que actualmente funcionan en el Hospital Escuela. Según el mandatario, la medida permitiría reducir la carga de pacientes que recibe diariamente el Hospital Escuela y facilitaría la ejecución de trabajos de remodelación y equipamiento en sus instalaciones.

La propuesta, sin embargo, generó dudas entre profesionales de la salud. El exsecretario de Salud José Manuel Matheu cuestionó si alguno de los hospitales privados disponibles en Tegucigalpa tendría la capacidad necesaria para absorber una parte significativa de la demanda del Hospital Escuela. “¿Qué hospital en Tegucigalpa tiene más de 30 camas? Ninguno”, manifestó Matheu al referirse a las limitaciones que, a su criterio, tendría la adquisición de un centro privado frente a las necesidades actuales del sistema sanitario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El exfuncionario también señaló que existen proyectos de infraestructura hospitalaria que fueron planteados durante la administración anterior y que todavía no han sido concluidos. Algunos de esos proyectos han enfrentado retrasos, problemas de financiamiento, investigaciones y dificultades relacionadas con su construcción o equipamiento, por lo que Matheu considera necesario revisar esas iniciativas antes de apostar por una nueva adquisición. Otro de los cuestionamientos surgió del médico y diputado Carlos Umaña, quien considera que trasladar la consulta externa a otro inmueble no resolvería por sí solo las causas que mantienen saturado al Hospital Escuela. Umaña señaló que una parte importante de la presión sobre la emergencia del centro asistencial está relacionada con los accidentes de tránsito y la atención de pacientes que requieren servicios especializados. Ante esa situación, el parlamentario planteó retomar la construcción de los hospitales de trauma que fueron propuestos durante la administración anterior, con instalaciones proyectadas para Tegucigalpa y San Pedro Sula. A criterio de Umaña, contar con centros especializados permitiría atender de manera más específica a los pacientes víctimas de accidentes y reducir parte de la demanda que actualmente llega al Hospital Escuela.

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