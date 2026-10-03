Médicos rechazan compra de hospital privado para descongestionar el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras. La propuesta del Gobierno de adquirir un hospital que ya se encuentra en funcionamiento para trasladar parte de los servicios del Hospital Escuela ha provocado cuestionamientos entre médicos y exfuncionarios de Salud, quienes plantean que existen otras necesidades que deberían ser atendidas para resolver la crisis de atención en el principal centro asistencial público del país.
El presidente Nasry Asfura informó esta semana que su administración analiza la compra de un centro hospitalario equipado con el propósito de trasladar principalmente los servicios de consulta externa y emergencia que actualmente funcionan en el Hospital Escuela.
Según el mandatario, la medida permitiría reducir la carga de pacientes que recibe diariamente el Hospital Escuela y facilitaría la ejecución de trabajos de remodelación y equipamiento en sus instalaciones.
La propuesta, sin embargo, generó dudas entre profesionales de la salud. El exsecretario de Salud José Manuel Matheu cuestionó si alguno de los hospitales privados disponibles en Tegucigalpa tendría la capacidad necesaria para absorber una parte significativa de la demanda del Hospital Escuela.
“¿Qué hospital en Tegucigalpa tiene más de 30 camas? Ninguno”, manifestó Matheu al referirse a las limitaciones que, a su criterio, tendría la adquisición de un centro privado frente a las necesidades actuales del sistema sanitario.
El exfuncionario también señaló que existen proyectos de infraestructura hospitalaria que fueron planteados durante la administración anterior y que todavía no han sido concluidos.
Algunos de esos proyectos han enfrentado retrasos, problemas de financiamiento, investigaciones y dificultades relacionadas con su construcción o equipamiento, por lo que Matheu considera necesario revisar esas iniciativas antes de apostar por una nueva adquisición.
Otro de los cuestionamientos surgió del médico y diputado Carlos Umaña, quien considera que trasladar la consulta externa a otro inmueble no resolvería por sí solo las causas que mantienen saturado al Hospital Escuela.
Umaña señaló que una parte importante de la presión sobre la emergencia del centro asistencial está relacionada con los accidentes de tránsito y la atención de pacientes que requieren servicios especializados.
Ante esa situación, el parlamentario planteó retomar la construcción de los hospitales de trauma que fueron propuestos durante la administración anterior, con instalaciones proyectadas para Tegucigalpa y San Pedro Sula.
A criterio de Umaña, contar con centros especializados permitiría atender de manera más específica a los pacientes víctimas de accidentes y reducir parte de la demanda que actualmente llega al Hospital Escuela.
Otros cuestionamientos
Los cuestionamientos también fueron planteados por Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), quien calificó como una “decisión equivocada” la posibilidad de comprar un hospital privado.
Santos sostuvo que la medida se suma, según su valoración, a otras decisiones que han generado preocupación en el sector salud y cuestionó que el Gobierno contemple destinar recursos para adquirir infraestructura privada mientras permanecen pendientes proyectos de hospitales públicos.
El presidente del CMH también pidió revisar posibles irregularidades relacionadas con los procesos de contratación de las empresas responsables de la construcción de hospitales públicos que quedaron inconclusos.
Uno de los argumentos planteados por los médicos es que la infraestructura de un hospital privado no necesariamente cuenta con las mismas características, capacidad y distribución requeridas para atender la demanda de un establecimiento público de referencia nacional.
Mientras desde el sector médico se cuestiona la propuesta, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) planteó participar en la eventual administración y atención del centro asistencial si finalmente el Gobierno concreta la compra.
El rector de la UNAH, Odir Fernández, aseguró que la institución cuenta con recurso humano y capacidad académica para asumir un eventual papel en el funcionamiento del hospital.
“Tenemos todo el recurso humano y capacidad para hacerlo. La UNAH es la que sostiene el sistema sanitario del país con sus docentes y estudiantes”, manifestó Fernández.
Hasta ahora, el Gobierno no ha revelado oficialmente cuál sería el hospital que pretende adquirir, cuánto representaría la operación para las finanzas públicas ni cuántas camas y servicios tendría disponibles el inmueble.
La designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó que la alternativa continúa bajo análisis y que todavía no existe una decisión definitiva sobre la compra.
Mientras se define la propuesta, el Ejecutivo sostiene que trasladar parte de los servicios permitiría descongestionar el Hospital Escuela y crear mejores condiciones para intervenir y modernizar sus instalaciones.
El debate queda ahora entre quienes consideran que la compra de un hospital permitiría atender de forma inmediata parte de la demanda y quienes advierten que la solución requiere fortalecer la red pública, concluir los proyectos hospitalarios pendientes y ampliar la capacidad especializada del sistema de salud.