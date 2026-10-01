Nasry Asfura anuncia compra de un hospital que ya está en funcionamiento

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajó este viernes a Houston, Texas, Estados Unidos, para conocer y gestionar la adquisición de una tecnología de última generación para la detección temprana del cáncer, en el marco del Mes Rosa. El mandatario también informó sobre las gestiones para adquirir un hospital que ya está en funcionamiento y trasladar allí servicios de consulta externa y emergencia para descongestionar el Hospital Escuela.

Nasry Asfura explicó que el equipo para detectar el cáncer requiere una orden especial para su fabricación, por lo que consideró necesaria su presencia en Houston para avanzar en las gestiones de adquisición. “Hay una máquina supermoderna para detección de cáncer que queremos comprarla. Es importante que yo esté ahí porque estas máquinas no se producen si no es por orden especial”, declaró.

El mandatario señaló que la tecnología permitiría ampliar la capacidad de detección oportuna de la enfermedad en Honduras. Según explicó, el objetivo es contar con un equipo que permita identificar casos con suficiente anticipación y fortalecer las capacidades de prevención y diagnóstico del sistema sanitario.

“Eso nos va a dar una capacidad con esa máquina de detectar el cáncer con suficiente anticipación”, afirmó Asfura, quien vinculó la gestión con las actividades del Mes Rosa, dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.