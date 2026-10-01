Nasry Asfura anuncia compra de un hospital que ya está en funcionamiento

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajó este viernes a Houston, Texas, Estados Unidos, para conocer y gestionar la adquisición de una tecnología de última generación para la detección temprana del cáncer, en el marco del Mes Rosa. El mandatario también informó sobre las gestiones para adquirir un hospital que ya está en funcionamiento y trasladar allí servicios de consulta externa y emergencia para descongestionar el Hospital Escuela.
Nasry Asfura explicó que el equipo para detectar el cáncer requiere una orden especial para su fabricación, por lo que consideró necesaria su presencia en Houston para avanzar en las gestiones de adquisición. “Hay una máquina supermoderna para detección de cáncer que queremos comprarla. Es importante que yo esté ahí porque estas máquinas no se producen si no es por orden especial”, declaró.
El mandatario señaló que la tecnología permitiría ampliar la capacidad de detección oportuna de la enfermedad en Honduras. Según explicó, el objetivo es contar con un equipo que permita identificar casos con suficiente anticipación y fortalecer las capacidades de prevención y diagnóstico del sistema sanitario.
“Eso nos va a dar una capacidad con esa máquina de detectar el cáncer con suficiente anticipación”, afirmó Asfura, quien vinculó la gestión con las actividades del Mes Rosa, dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.
Comprar un hospital que ya está en funcionamiento
Además de la adquisición del equipo médico, el presidente informó que el Gobierno analiza la compra de un hospital que actualmente se encuentra funcionando. El propósito, según explicó, es contar con un centro ubicado cerca de zonas de importancia para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud.
“Tenemos posibilidades de comprar un hospital que ya está funcionando, que va a estar cerca de zonas muy importantes donde la población hondureña puede llegar con mucha mayor facilidad”, manifestó Asfura durante la conferencia de prensa.
El mandatario explicó que parte de los servicios que actualmente se brindan en el Hospital Escuela serían trasladados al nuevo centro asistencial. “La idea de comprar este hospital que ya está funcionando es para quitarle ese gran trabajo, esa gran carga que tiene el Hospital Escuela. Queremos llevar la consulta externa y emergencia a este hospital para que el Hospital Escuela pueda trabajar”, señaló.
Asfura también anunció cambios en el Hospital Escuela, donde, según indicó, se desarrollará un proceso de equipamiento y remodelación. El objetivo planteado por el Gobierno es mejorar las condiciones del centro asistencial y ampliar su capacidad para atender a los pacientes.
Equipar el Hospital Escuela
“Viene un cambio interesante en el Hospital Escuela, lo vamos a equipar y remodelar y para que pueda tener la capacidad de atender de una manera mucho más eficiente a cada paciente”, afirmó el presidente.
En la misma intervención, Asfura se refirió a los pagos pendientes al personal médico. Aseguró que se están cumpliendo los pagos, vacaciones y el ajuste correspondiente al IPC y al ajuste bienal. Explicó que todavía se revisan las planillas de alrededor de 200 médicos y otros profesionales cuyos pagos no salieron en el proceso ordinario.
Según el mandatario, esos casos corresponden a personal que estuvo atendiendo vacaciones o realizó interinatos, por lo que quedó fuera del control habitual de las planillas mensuales. Las declaraciones se producen mientras el Gobierno plantea medidas para ampliar la capacidad de atención, fortalecer el Hospital Escuela y mejorar las herramientas para la detección temprana del cáncer.