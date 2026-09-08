Nasry Asfura responde a médicos: “Nadie tiene una varita mágica”

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró este martes que su gobierno mantiene la disposición de trabajar con médicos y enfermeras, ante las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH) a nivel nacional por atrasos salariales y la falta de asignación de plazas. Asfura afirmó que, hasta las 10:00 de la mañana, el Gobierno había pagado a alrededor de 380 personas por concepto de cesantías y que todavía permanecían pendientes unas 800. Según el mandatario, los pagos realizados a los cesanteados representan más de 420 millones de lempiras. “Yo no soy enemigo de ustedes, aquí estoy para que trabajemos juntos”, manifestó Asfura al referirse a los médicos y enfermeras.

El mandatario explicó que su administración trabaja en el pago de ajustes salariales, bienales y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de la modernización del sistema de planillas de la Secretaría de Salud. “Ustedes saben bien cómo es el proceso del pago de todo, bienales, ajustes, el IPC. Hay treinta y un mil empleados entre todo lo que es el Ministerio de Salud que está por acuerdo”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura agregó que su administración busca agilizar los procesos relacionados con las planillas y aseguró que los ajustes correspondientes serán pagados.

Asfura cuestiona asambleas informativas

Sobre las asambleas informativas anunciadas por el CMH, el presidente cuestionó el impacto que la suspensión de la atención médica puede tener en los pacientes. “Pero si ustedes van a asamblea informativa y no atienden a las personas, ¿cómo recuperamos ese tiempo, o la salud de esas personas que ustedes no atienden?”, cuestionó. El mandatario sostuvo que, mientras los salarios pueden pagarse posteriormente, la atención que un paciente deja de recibir no puede recuperarse de la misma manera. “Ustedes van a recibir su dinero, pero ellos no van a recibir la salud, porque la salud no es retroactiva”, afirmó. Asfura aseguró además que habrá cambios en los hospitales y pidió tiempo para que puedan observarse los resultados de las medidas adoptadas por su administración. “Van a haber cambios en los hospitales. Siete meses, dieciocho días, siete meses, doce días de trabajo, ustedes van a ver cambios, pero claro, me están juzgando como que si tengo una varita mágica en la mano, nadie la tiene”, expresó.

El gobernante sostuvo que algunos de los problemas del sistema sanitario se han acumulado durante décadas y afirmó que pretende demostrar resultados mediante trabajo. “Yo sí les voy a demostrar con hechos y con trabajo”, aseguró.

Gobierno reporta pagos y nuevas plazas

Durante la entrevista, Asfura también afirmó que se han abierto 46 nuevas plazas para especialidades y que se prevé atender la situación de personas que se encuentran bajo internado y contrato. Asimismo, aseguró que el Gobierno ha comenzado a adquirir medicamentos y materiales quirúrgicos. En ese sentido, indicó que el Fideicomiso comenzaría a entregar materiales quirúrgicos por un monto de 200 millones de lempiras. El presidente también hizo un llamado a mejorar la coordinación dentro de los hospitales para garantizar la disponibilidad de los insumos. “Por más que estemos haciendo un esfuerzo, aunque estén las medicinas ahí, los materiales quirúrgicos, si no nos coordinamos dentro de los hospitales, no hay manera”, manifestó.

CMH denuncia atrasos salariales

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, anunció que desde este lunes 7 de septiembre el gremio iniciaría asambleas informativas a nivel nacional debido a los atrasos en el pago de salarios y la falta de asignación de plazas. Santos afirmó que el CMH ha perdido la confianza en el Gobierno debido a los incumplimientos de acuerdos y aseguró que algunos médicos acumulan hasta ocho meses de salarios pendientes. El dirigente gremial explicó que la problemática se arrastra desde febrero y que entre marzo y mayo sostuvo reuniones con viceministros de Salud, con quienes, según dijo, se alcanzaron acuerdos para cancelar los salarios adeudados. Sin embargo, Santos sostuvo que esos compromisos no fueron cumplidos.