Médicos mantienen asambleas en San Pedro Sula por falta de pago

San Pedro Sula, Honduras. Médicos del hospital Mario Rivas continúan este martes en asambleas informativas en respuesta al llamado del Colegio Médico de Honduras (CMH), que mantiene una serie de reclamos al Gobierno por salarios atrasados, contratos pendientes y despidos, entre otras condiciones laborales. En declaraciones a medios de comunicación de la zona norte, Harold Tábora, presidente de la Asociación de Médicos del Mario Rivas, expuso que uno de los problemas urgentes en este centro asistencial es la falta de pago. Estimó que entre 70 y 80 profesionales estarían en esta situación si se incluye al personal de internado. Tábora señaló que algunos médicos llevan hasta cinco o seis meses sin recibir sus salarios y aseguró que, pese a que durante los últimos días comenzaron a efectuarse algunos pagos, estos solo alcanzan a una pequeña proporción de los afectados. “Siendo positivos, tal vez el 10% por mucho”, calculó al referirse al avance a nivel nacional.

El movimiento responde a una convocatoria del CMH, que exige, entre otros puntos, el pago de salarios atrasados, la firma de contratos e interinatos, el reintegro de médicos despedidos en el presente gobierno y de personal que se encontraba con licencia de estudio, así como el reconocimiento de reajustes salariales correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y bienal del 2026. Las demandas también incluyen el cumplimiento de la base salarial en las instituciones donde laboran médicos, un incremento para los residentes de las diferentes especialidades, el pago de bonificaciones a jubilados y la aprobación del Presupuesto General de la República con una asignación equivalente al 12% para salud pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A los reclamos laborales se suman planteamientos relacionados con el funcionamiento del sistema sanitario. Wilmer Madrid, delegado del Colegio Médico en la zona norte, sostuvo que las exigencias del gremio también abarcan la disponibilidad de medicamentos, insumos, pruebas de laboratorio y suficiente personal para atender la demanda de pacientes.

En el caso del Mario Rivas, indicó que persisten faltantes de algunos medicamentos y estudios que obligan a los pacientes a buscar alternativas fuera del hospital. Mencionó, entre otras limitaciones, la falta de análisis de química sanguínea y gases arteriales, estos últimos utilizados en la atención de pacientes en condición grave. También afirmó que existen antibióticos disponibles, pero otros de mayor costo no siempre se encuentran, al igual que productos como la inmunoglobulina. El dirigente no precisó el porcentaje actual de abastecimiento del hospital, pero aseguró que continúan registrándose carencias tanto de medicamentos como de insumos.