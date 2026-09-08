Nasry Asfura destaca fortalecimiento de la DPI durante su XI aniversario

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró que su gobierno está comprometido con el fortalecimiento de la Policía Nacional y con la dotación de herramientas técnicas para mejorar las labores de investigación criminal. Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la conmemoración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), institución que, según destacó, desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. “Hoy reconocemos once años de la Policía de Investigación donde estamos comprometidos a fortalecer la institución”, manifestó Asfura.

El mandatario destacó que la investigación criminal en Honduras tiene una trayectoria de más de un siglo en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. “La investigación en Honduras tiene una historia de más de cien años en el combate al crimen organizado y narcotráfico”, destacó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura aseguró que el Gobierno trabajará junto con las instituciones de seguridad para enfrentar a las estructuras criminales. “Aquí estamos para hacer este trabajo juntos, no nos van a vencer ni dominar. Los vamos a vencer y los vamos a dominar”, aseguró. Asimismo, señaló la necesidad de continuar con la tecnificación de las instituciones policiales para fortalecer sus capacidades operativas. “Hoy tenemos herramientas técnicas, eficientes, pero tenemos que tecnificarnos más para demostrarles y que los vamos a dominar”, afirmó el presidente Asfura.

El mandatario también reconoció el trabajo de las instituciones de seguridad y sostuvo que aún queda trabajo por realizar. “Contamos con instituciones que se preparan con disciplina y herramientas para dar resultados, pero hace mucho por hacer y para eso estamos”, aseguró.

Asfura manifestó que espera que los resultados de las decisiones adoptadas por su administración sean visibles con el paso del tiempo y reiteró que uno de los principales objetivos es generar mejores condiciones para los hondureños. “Estoy seguro de que a medida que pase el tiempo van a ir viendo el cambio porque solo hay un tema, que es Honduras, que debemos hacerla próspera y con oportunidades”, expresó. “Hoy tenemos un reto que cumplir: darle paz y tranquilidad a Honduras y estamos fortaleciendo nuestra Policía. Soy el primero en poner el pecho y decirles que estamos tomando decisiones”, aseguró Asfura.

DPI, un pilar para la justicia

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velasquez, destacó el papel de la DPI dentro del sistema de justicia hondureño. “La DPI es una de las instituciones que representa uno de los pilares fundamentales para la justicia en nuestro país”, dijo. El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, manifestó que durante sus 11 años de existencia la DPI se ha consolidado como una institución para enfrentar la criminalidad. “Estos once años la DPI se ha consolidado para hacerle frente a la criminalidad”, manifestó. Oseguera Mass también destacó la creación y fortalecimiento de unidades especializadas, entre ellas la Unidad Antisecuestros.