Asfura recibe cartas credenciales de nuevos embajadores de Perú y Corea del Sur

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Perú y la República de Corea, quienes quedaron acreditados oficialmente como representantes diplomáticos de sus respectivos países en Honduras. Durante la ceremonia, el mandatario hondureño recibió al embajador César Max Larraín Tafur, representante extraordinario y plenipotenciario de Perú en Honduras. La llegada del diplomático peruano ocurre después de que Honduras y Perú acordaran en marzo de este año restablecer plenamente sus relaciones a nivel de embajadores, luego de un período en el que el vínculo bilateral no se encontraba representado a ese nivel.

Ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde el 5 de agosto de 1856, por lo que acumulan cerca de 170 años de vínculos oficiales, durante los cuales han desarrollado acuerdos y mecanismos de cooperación en diferentes áreas. En la misma ceremonia, Asfura recibió las cartas credenciales de Young-Kyu Park, quien asumió como nuevo embajador de la República de Corea en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Honduras y Corea establecieron relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1962. Desde entonces, los dos países han ampliado sus vínculos en áreas como comercio, inversión, cooperación para el desarrollo, educación, ciencia y cultura.