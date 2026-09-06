Congreso hondureño fortalece diálogo parlamentario durante visita a Chile

Santiago de Chile. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó una delegación multipartidaria que sostuvo reuniones con autoridades del Parlamento chileno, como parte de una agenda destinada a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias legislativas.
Durante los actos oficiales, los representantes hondureños dejaron registrada su visita con la firma del Libro de Visitas Ilustres del Senado de Chile, gesto que fue presentado como una muestra del acercamiento institucional entre ambos países.
“Dejamos constancia de nuestra visita con la firma del Libro de Visitas Ilustres, como símbolo de los lazos de amistad que unen a Honduras y Chile”, expresó Zambrano durante la actividad.
La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionalistas Roy Cruz, Eder Mejía, Frank Allen y Kilvett Bertrand, además de la diputada del Partido Liberal Alejandra Vallecillo, conformando una representación de distintas fuerzas políticas del Congreso hondureño.
En las reuniones también participó el senador chileno Iván Flores, presidente de ParlAmericas, organismo que recientemente firmó un convenio de cooperación institucional con el Congreso Nacional hondureño durante una visita a Tegucigalpa.
Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro fue el intercambio de experiencias sobre prácticas legislativas y mecanismos de fiscalización parlamentaria, con el propósito de conocer modelos aplicados en ambos países.
Zambrano destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre los poderes legislativos de la región y señaló que existe una nueva generación de dirigentes latinoamericanos que, según afirmó, está comprometida con las libertades y la democracia.
Las autoridades del Senado chileno, por su parte, valoraron el encuentro como un espacio para ampliar la cooperación parlamentaria y fortalecer los mecanismos de intercambio técnico y jurídico entre los congresos.
La agenda del presidente del Congreso hondureño incluyó además un encuentro bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, desarrollado en el marco de las actividades de una cumbre internacional.
Según Zambrano, durante esa reunión se discutió la importancia de fortalecer las instituciones, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana como condiciones para impulsar el desarrollo económico y social.
“Coincidimos en la necesidad de fortalecer las instituciones, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana de nuestros países, como base indispensable para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos”, señaló el titular del Legislativo hondureño.
La visita de la delegación hondureña a Chile forma parte de los acercamientos entre ambos poderes legislativos y busca mantener canales de cooperación en materia parlamentaria, fiscalización y fortalecimiento institucional.