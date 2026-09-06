Congreso hondureño fortalece diálogo parlamentario durante visita a Chile

Santiago de Chile. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó una delegación multipartidaria que sostuvo reuniones con autoridades del Parlamento chileno, como parte de una agenda destinada a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias legislativas. Durante los actos oficiales, los representantes hondureños dejaron registrada su visita con la firma del Libro de Visitas Ilustres del Senado de Chile, gesto que fue presentado como una muestra del acercamiento institucional entre ambos países. “Dejamos constancia de nuestra visita con la firma del Libro de Visitas Ilustres, como símbolo de los lazos de amistad que unen a Honduras y Chile”, expresó Zambrano durante la actividad.

La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionalistas Roy Cruz, Eder Mejía, Frank Allen y Kilvett Bertrand, además de la diputada del Partido Liberal Alejandra Vallecillo, conformando una representación de distintas fuerzas políticas del Congreso hondureño. En las reuniones también participó el senador chileno Iván Flores, presidente de ParlAmericas, organismo que recientemente firmó un convenio de cooperación institucional con el Congreso Nacional hondureño durante una visita a Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro fue el intercambio de experiencias sobre prácticas legislativas y mecanismos de fiscalización parlamentaria, con el propósito de conocer modelos aplicados en ambos países.