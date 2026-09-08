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Capturan a alias El Pinky por desplazamiento forzado en la colonia Villa Nueva

La Policía indicó que al menos 15 familias habrían sido víctimas de intimidaciones por parte de los presuntos pandilleros

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 11:44 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a alias El Pinky por desplazamiento forzado en la colonia Villa Nueva

Las autoridades señalaron que continuarán los operativos en la colonia Villa Nueva y otros sectores de Tegucigalpa para capturar a miembros de estructuras criminales que atemorizan a la población.

Tegucigalpa, Honduras. La Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de El Pinky, quien estaría vinculado con casos de desplazamiento forzado registrados en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

Según las autoridades, el detenido sería integrante de la Pandilla 18 y, junto con otros miembros de esa estructura criminal, habría amenazado a varias familias residentes en el sector.

Más de 15 familias son desplazadas de sus casas por amenazas de pandilleros

La Policía indicó que al menos 15 familias habrían sido víctimas de intimidaciones por parte de los presuntos pandilleros, quienes las habrían obligado a abandonar sus viviendas ante el temor de sufrir represalias.

El desplazamiento habría afectado a los residentes de la colonia Villa Nueva, quienes tuvieron que dejar sus hogares como consecuencia de las amenazas atribuidas a los integrantes de la estructura criminal.

Durante las acciones policiales se logró ubicar y detener a alias El Pinky, mientras que los otros sospechosos que estarían involucrados en estos hechos lograron darse a la fuga.

No obstante, las autoridades aseguraron que los demás integrantes de la Pandilla 18 ya fueron identificados y perfilados, por lo que se mantienen las labores de búsqueda para lograr su captura.

Ni la muerte es tan mala, ni la vida es tan buena, dice el tatuaje de Pinky, capturado en la Villa Nueva.

"Ni la muerte es tan mala, ni la vida es tan buena", dice el tatuaje de Pinky, capturado en la Villa Nueva.

(Fotografía: Policía Nacional)

“Los otros involucrados huyeron, pero ya los tenemos identificados y perfilados”, informó la Policía Nacional al referirse a las acciones contra los presuntos responsables.

Las autoridades señalaron que continuarán los operativos en la colonia Villa Nueva y otros sectores de Tegucigalpa para localizar a los sospechosos y avanzar en las investigaciones relacionadas con el desplazamiento de las familias.

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