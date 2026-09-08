Real Madrid vs Inter de Milán, EN VIVO, Champions League: Horario y dónde verlo

Madrid, España.

El 1-0 sufrido ante el Betis supuso el primer traspiés en la segunda andadura de ‘Mou’ en el banquillo del Real Madrid. El primer “momento de dificultad” que avisó desde el primer día. Lo salvó en el estreno ante el Espanyol gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 90 que dio los tres puntos, pero no pudo en el estadio de La Cartuja.

También el que se le resistió a José Mourinho en su primera etapa en el club, cayendo tres veces en semifinales. Lo hace tras encajar su primera derrota esta temporada y con las ausencias por sanción de tres centrocampistas: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El Real Madrid , bajo la lupa por la derrota en Sevilla el viernes y plagado de ausencias, inicia este martes, ante el Inter de Milán , su camino hacia el gran objetivo de cada temporada: ganar la Liga de Campeones de Europa.

Primer día grande para medir el segundo arranque de José Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinícius y Bellingham que acopla y protege ‘Mou’ como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo.

Aunque no llegan en buen momento, sobre todo un Kylian Mbappé que remató siete veces, incluidos un penalti y una doble ocasión clara con el portero batido, ante el Betis y no consiguió marcar. Fallos que marcaron un partido que acabó perdiendo el Real Madrid.

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Cuatro días después, en un calendario sin tregua hasta el primer parón internacional a finales de septiembre, Mbappé tendrá la opción de redimirse.

Por su parte, el Inter de Milán afronta el partido contra el Real Madrid tras hacer pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la Serie A y después de una remontada ante el Nápoles (3-2), que reforzó las buenas sensaciones con las que el conjunto del técnico rumano Cristian Chivu llega a su estreno en la Liga de Campeones.

El campeón italiano encara el duelo del Santiago Bernabéu con un proyecto sólido y renovado, pero también con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones que disputó y de la eliminación la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.

Su estreno en 'Champions' está marcado por su ambición de apuntar a lo más alto tras recuperar su posición como potencia europea. Desde 2021-22, el conjunto italiano alcanzó dos finales y dos octavos de final: cayó ante el Liverpool en 2022, perdió la final de 2023 contra el Manchester City (1-0), fue eliminado por el Atlético en 2024 y volvió a disputar la final en 2025, donde el PSG se impuso 5-0 en Múnich.