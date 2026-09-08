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Balón de Oro: Messi presente en la lista de candidatos para el galardón

El astro argentino sorprendió en la lista de nominados para ganar el Balón de Oro 2026.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:55 -
  • Agencia EFE
Balón de Oro: Messi presente en la lista de candidatos para el galardón

Lionel Messi es uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro 2026.
París, España.

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el español Rodri (Manchester City/Barcelona), tres de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.

Rodri, de 30 años, lideró a la selección de España en su segunda consagración mundial. El nuevo medio del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo.

El argentino lideró a su selección hasta la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 anotaciones y cuatro asistencias en el torneo.

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Mbappé, delantero 27 años del Real Madrid, espera ganar el próximo 26 de octubre el galardón que tanto ansía. El delantero francés se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el mejor artillero de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles).

En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

GRANDES AUSENCIAS

En la lista de nominados no aparecen los nombres de Pedri ni de Raphinha. El volante español fue undécimo en la pasada edición y el brasileño, quinto.

Aunque Pedri no tuvo un buen Mundial, ya que De la Fuente apostó por Fabián en su posición, sí fue clave en los éxitos del Barcelona; Raphinha tampoco destacó en la Copa del Mundo por una lesión y Brasil fue una de las decepciones, pero aun así, extraña no verlos en una lista extensa en la que sí aparecen otros futbolistas como Sadio Mané, Julián Quiñones o Dayot Upamecano.

Otros jugadores como el egipcio Mohamed Salah, que quedó cuarto el año pasado, o el francés Désiré Doué, campeón de todo con el PSG, tampoco fueron nominados.

El Balón de Oro de este año traerá consigo una importante novedad, ya que será la primera vez que se entregue fuera de París. Tendrá lugar en Londres en homenaje a Sir Stanley Matthews, futbolista que lo ganó en 1956. Será, por tanto, el 70 aniversario del prestigioso galardón.

Lista de nominados al Balón de Oro

Jude Bellingham – Real Madrid

Pau Cubarsí – FC Barcelona

Marc Cucurella – Chelsea (no Real Madrid)

Ousmane Dembélé – PSG

Bruno Fernandes – Manchester United

Luis Díaz – Liverpool (no Bayern)

Erling Haaland – Manchester City

Gabriel Magalhães – Arsenal

Harry Kane – Bayern

Achraf Hakimi – PSG

Khvicha Kvaratskhelia – Napoli (no PSG)

Lamine Yamal – FC Barcelona

Sadio Mané – Al Nassr

Marquinhos – PSG

Lautaro Martínez – Inter

Kylian Mbappé – Real Madrid

Lionel Messi – Inter Miami

Nuno Mendes – PSG

Michael Olise – Bayern

Joao Neves – PSG

Julián Quiñones – Al-Qadisiyah

Willian Pacho – PSG

Declan Rice – Arsenal

Rodri Hernández – Manchester City (no FC Barcelona)

Ferran Torres – FC Barcelona (no PSG)

Fabián Ruiz – PSG

Dayot Upamecano – Bayern

William Saliba – Arsenal

Vinicius – Real Madrid

Vitinha – PSG

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