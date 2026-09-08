¿Lucerito Mijares fue hospitalizada de emergencia? Esto se sabe

Lucerito Mijares, hija de los reconocidos cantantes Lucero y Manuel Mijares, se encuentra nuevamente en el foco de la atención pública luego de que trascendiera que fue hospitalizada.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionarse cuál es su estado de salud y qué habría provocado su ingreso a un centro médico.
La cantante presuntamente habría recibido un diagnóstico preliminar de apendicitis.
También se especuló que la joven fue acompañada por su madre, Lucero, a la clínica, pero no se informó si habría sido operada o si sólo estuvo en observación.
Lucerito Mijares ha construido en los últimos años una carrera propia en la música y el teatro, además de mantenerse bajo la atención de los medios por ser hija de dos de las figuras más reconocidas de la música mexicana.
Su trayectoria sobre los escenarios comenzó desde muy joven y, con el paso del tiempo, ha buscado consolidarse por mérito propio.
Por el momento, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su evolución, mientras se espera que la familia Mijares pueda ofrecer información más precisa sobre lo ocurrido y sobre el estado actual de Lucerito.