Nasry Asfura anuncia cirugías en 16 hospitales y ayuda para afectados por sequía

Nasry Asfura explicó que 2,500 personas fueron seleccionadas para una revisión prioritaria de sus casos. De ese grupo, 133 pacientes habían hipotecado bienes o vendido pertenencias para poder pagar cirugías, mientras que cinco fallecieron antes de ser atendidos.

Las operaciones están programadas entre el 12 y el 15 de septiembre, según informó el mandatario durante una conferencia de prensa posterior a la juramentación de la delegación hondureña que participará en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos “ Codicader 2026 ”.

Tegucigalpa, Honduras . El presidente Nasry Asfura anunció este miércoles la reactivación de cirugías para 362 pacientes en 16 hospitales del país, como parte de un plan para reducir la mora quirúrgica acumulada.

En relación con las Caravanas de la Salud, el presidente informó que durante las primeras jornadas se atendieron 10,000 casos entre el 29 de junio y el 29 de agosto. El 33% correspondía a personas hipertensas que desconocían su condición y el 28% presentaba probabilidad de diabetes.

Además, cinco mujeres fueron detectadas con indicios de cáncer avanzado y ya reciben seguimiento médico. Asfura anunció que la cuarta Caravana de la Salud está en marcha y que una quinta jornada está prevista para diciembre.

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Las caravanas ofrecen servicios de laboratorio clínico, ultrasonido, mamografía, electrocardiograma, rayos X, detección de osteoporosis y farmacia. Los resultados son incorporados de forma digital al expediente de cada paciente.

Sobre las protestas de médicos por supuestas deudas, Asfura aseguró que al 31 de julio ya se habían pagado los ajustes salariales y bienales reclamados. También afirmó que se trabaja en la regularización de contratos y plazas.

“No estamos negándole el pago a nadie... atiéndanme, por favor, a la gente que necesita salud”, expresó el mandatario al referirse a la atención de los pacientes.

Diez millones de textos escolares

En materia educativa, Asfura confirmó que se distribuirán 10 millones de textos escolares a nivel nacional durante los meses restantes del año, con el objetivo de garantizar materiales básicos para los estudiantes de las escuelas del país.

Ayuda alimentaria por la sequía

Ante la sequía que afecta a varias regiones, el presidente anunció que se prevé entregar dos sacos de alimentos a entre 70,000 y 100,000 personas de las zonas más afectadas. Aseguró que la ayuda será distribuida sin distinción política.

“La necesidad del hambre no tiene color político, en mi corazón y en mi mente no lo tiene”, afirmó Asfura, al referirse a la asistencia para las familias afectadas.

El mandatario también alertó sobre los bajos niveles de las represas que abastecen de agua a distintas zonas y pidió a la población economizar el recurso. Asimismo, anunció que espera la llegada de entre 580 y 600 máquinas, entre retroexcavadoras y tractores, durante septiembre, octubre y noviembre para apoyar a los municipios en obras de infraestructura y construcción de reservorios de agua.