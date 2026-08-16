Bajan los niveles de las represas del Distrito Central y crece el riesgo de racionamiento

Tegucigalpa, Honduras

Las reservas de agua en los dos principales embalses que abastecen al Distrito Central continúan por debajo de niveles considerados seguros, mientras la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene bajo análisis un posible incremento de la alerta ante la persistente falta de lluvias. De acuerdo con el informe de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) correspondiente al domingo 16 de agosto, la represa Los Laureles se encuentra al 37.56% de su capacidad, mientras que La Concepción registra un 29.85%. Los dos embalses permanecen dentro de la categoría de riesgo hídrico alto establecida por UMAPS, que comprende niveles de almacenamiento de entre 25% y 50%.

La Concepción, una de las principales fuentes de abastecimiento para la capital, mantiene almacenados 10,806 millones de metros cúbicos. Los aportes y la producción destinados a la planta de tratamiento de agua potable alcanzan actualmente los 850 litros por segundo. En el caso de Los Laureles, el almacenamiento reportado es de 3,945 millones de metros cúbicos, con una producción en planta de 450 litros por segundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reducción de las reservas ocurre en medio de las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar el déficit de agua en Tegucigalpa y Comayagüela. La AMDC declaró una emergencia por 90 días el pasado 26 de mayo debido a la escasez del recurso. Ante el comportamiento de los embalses y la ausencia de lluvias suficientes, la comuna también ha advertido sobre la posibilidad de modificar el nivel de alerta del Distrito Central.

Julio Quiñónes, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, informó anteriormente que se analizaban los criterios para una eventual declaración de alerta roja, debido a las altas probabilidades de que las condiciones hídricas continuaran deteriorándose. Mientras se evalúa el comportamiento de las fuentes de abastecimiento, las autoridades mantienen el apoyo mediante 52 cisternas y 84 rutas diarias destinadas a llevar agua a las zonas más afectadas de la capital. Como parte de las alternativas para aumentar la disponibilidad del recurso, UMAPS también trabaja en la posibilidad de recuperar 11 pozos ubicados en El Aceituno, cerca de Mateo y Las Tapias, para incorporarlos posteriormente al sistema de abastecimiento del Distrito Central. Según la unidad municipal, esos pozos ya disponen de infraestructura hidráulica y están conectados a una red principal de aproximadamente 12 pulgadas que conduce hacia el sector del cerro El Mogote, próximo a Los Laureles.