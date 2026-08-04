Alcalde expone avances de represa para enfrentar crisis de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras

Durante un recorrido por la obra, el edil explicó que la represa fue reactivada por la actual administración municipal luego de permanecer paralizada durante más de 17 meses y señaló que actualmente registra un avance del 46 % en su ejecución.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , presentó este martes a un grupo de diputados del Congreso Nacional los avances de la construcción de la represa San José, un proyecto que la Alcaldía Municipal considera clave para mejorar el suministro de agua potable en la capital.

Zelaya calificó la infraestructura como una de las obras más importantes que desarrolla la capital en materia hídrica y sostuvo que su funcionamiento contribuirá a reducir los problemas de abastecimiento que enfrentan miles de familias.

"Si esta represa estuviera operando en la actualidad, probablemente la crisis de agua que atraviesa la ciudad sería mucho menor", expresó el alcalde durante la visita.

Según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la represa San José permitirá mejorar el suministro de agua potable para alrededor de 350,000 habitantes de la colonia Kennedy y otros sectores de alta demanda en Tegucigalpa y Comayagüela.

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La diputada Johana Bermúdez destacó la importancia de avanzar en proyectos que contribuyan a enfrentar una problemática histórica para la capital, al señalar que la escasez de agua afecta la economía de los hogares y la salud de la población.

Por su parte, la congresista Sara Zavala resaltó el trabajo coordinado entre la municipalidad, el Congreso Nacional y el Gobierno para impulsar iniciativas orientadas a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua, al tiempo que valoró la reactivación de una obra que permanecía detenida desde 2024.

En tanto, el diputado Adolfo Ráquel reconoció la decisión de la administración municipal de priorizar la continuidad del proyecto y expresó su respaldo para que la construcción avance hasta su culminación.

Durante la visita, los legisladores también conocieron el estado actual de los trabajos y el impacto que tendrá la represa una vez entre en funcionamiento, especialmente para las zonas que históricamente han enfrentado problemas de distribución del recurso hídrico.

La AMDC indicó que la construcción de la represa San José forma parte de una estrategia orientada a ampliar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua potable, con el objetivo de ofrecer una solución sostenible a la creciente demanda de la población capitalina.