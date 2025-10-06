Honduras con mucho esfuerzo gana 22 medallas en Codicader Sub-14 en Costa Rica

La delegación de Honduras compite con mucho esfuerzo y sacrificio en los juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, Codicader, a nivel Sub-14 en Costa Rica.
Más de 300 jóvenes catrachos están mostrando sus talentos en la justa centroamericana ante otros competidores, lo que es una enorme experiencia para los nacionales en su corta carrera.
En más de 12 disciplinas es la participación de los chicos y chicas en esta competencia que dio inicio el pasado jueves 2 de octubre y finalizará este miércoles 8 de octubre en suelo tico.
Hasta los momentos, de los 7 países que están participando, la delegación de Honduras ha cosechado 3 medallas de oro, 10 de plata y 9 de bronce para un total de 22 preseas.
La medallas de oro para la delegación de Honduras han sido conquistadas por Javier Murillo y Marlon Ardón ambos en ajedrez y en lanzamiento de disco sobresalió Camila Prado.
Aún queda tela por cortar en los Codicader 2025 con las competencias de este lunes y martes. Donde se esperan más preseas de los jóvenes prospectos de los deportes en Honduras.
Costa Rica, Panamá y Guatemala se ubican en el podio del medallero, con fecha de cierre del domingo 5 de octubre. Honduras es penúltima superando a Belice.