Honduras con mucho esfuerzo gana 22 medallas en Codicader Sub-14 en Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.

La delegación de Honduras compite con mucho esfuerzo y sacrificio en los juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, Codicader, a nivel Sub-14 en Costa Rica.

Más de 300 jóvenes catrachos están mostrando sus talentos en la justa centroamericana ante otros competidores, lo que es una enorme experiencia para los nacionales en su corta carrera.

En más de 12 disciplinas es la participación de los chicos y chicas en esta competencia que dio inicio el pasado jueves 2 de octubre y finalizará este miércoles 8 de octubre en suelo tico.