Kervin Arriaga cuenta su experiencia ante Real Madrid y advierte a Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.

Consciente de la dificultad que representa enfrentar a Costa Rica, uno de los rivales más fuertes de la región, Kervin Arriaga afirmó que el grupo está mentalizado y preparado para dar el máximo, respaldado por una plantilla comprometida y un cuerpo técnico que confía en su rendimiento.

Durante su llegada a territorio hondureño, Arriaga reflexionó sobre su experiencia en el fútbol español, la importancia de la mentalidad y el compromiso en estos encuentros, y la necesidad de que la afición apoye al equipo en el estadio Morazán para asegurar la victoria este próximo jueves. También habló sobre la opción de jugar en diferentes posiciones por las ausencias en el plantel y destacó la relevancia de estos meses en el proceso clasificatorio.

Kervin Arriaga , jugador del Levante en España, llegó de madrugada para incorporarse a la Selección de Honduras que afrontará dos partidos decisivos en las eliminatorias mundialistas, contra Costa Rica y Haití. El mediocampista se mostró agradecido por la confianza del cuerpo técnico y listo para aportar al equipo tras superar una lesión que lo tuvo fuera de acción después de la Copa Oro.

Con la llegada del pivote hondureño, solamente restaría tres legionarios más para que el plantel de Reinaldo Rued a trabaje completo. Los últimos en sumarse serán Andy Najar, Leonardo Posadas y Nairoby Vargas, los tres llegan este lunes por la tarde.

Contanos cómo venís, cómo está esta experiencia en el Levante y con esa oportunidad que tienes en el fútbol español.

La verdad que estoy muy agradecido nuevamente con Dios y con el profe por tomarme en cuenta para estos dos partidos. Vengo motivado, con muchas ganas. Sabemos que van a ser dos partidos muy importantes para nosotros, pero venimos con la mentalidad y el deseo de hacer las cosas bien.

Físicamente, ¿cómo vienes? ¿Ya superado el tema de la lesión?

Sí, después de la Copa Oro tuve un pequeño problema en el cuádriceps y pasé momentos duros para recuperarme. Me sacaban líquido del cuádriceps con frecuencia, pero ahora ya estoy bien. La lesión quedó atrás y estoy listo para ponerme a las órdenes del profe.

Costa Rica es favorito por la jerarquía que tiene. ¿Cómo lo ves en este tu regreso a la selección luego de superar la lesión?

Sabemos que Costa Rica es una gran selección con grandes jugadores, pero nosotros nos vamos a enfocar en nuestro trabajo. Creo que daremos lo mejor. Tenemos a nuestra afición, a nuestra gente, y estamos en casa, por lo que tenemos que trabajar el doble o el triple para que esos tres puntos se queden con nosotros.

No pudiste estar en el partido de repechaje a la Copa América en 2023 ante Costa Rica, esta nueva oportunidad de enfrentarse a los ticos, ¿lo tomas como una revancha personal?

Todos los partidos los tomo como si fueran una final, independientemente del rival. Nos pondremos a las órdenes del profe estos días que quedan para afrontar el partido de la mejor manera y buscar que los tres puntos se queden con nosotros.

Se vio tu motivación en redes sociales cuando anunciaron tu nombre en la convocatoria. ¿Considerás que contagiar a tus compañeros con ese compromiso es clave, siendo uno de los más experimentados?

Como jugador todos queremos estar en estos partidos. Sufrí un poco cuando por la lesión no pude venir, pero aquí todos los compañeros estamos comprometidos con la selección. Sabemos que si ganamos estos dos partidos, damos un paso muy importante para la clasificación, y creemos que tenemos el material humano para trabajar y hacer las cosas bien.

En cuanto a la posición, con la ausencia de Denil Maldonado y Julián Martínez, se abre el debate sobre si jugás en el mediocampo o en la defensa. ¿Si el profe te lo propone, cómo lo tomarías?

Siempre he dicho que defensa central no es mi posición, puedo sacar un partido, pero no es mi puesto natural. Sin embargo, la decisión que tome el profe la respetaré y trataré de hacer las cosas bien para aportar a la selección.

Decía el Choco Lozano que te aconsejó cuando se enteró que irías al Levante de La Liga de España, ¿qué te dijo?

Cuando salió la noticia de que iba para el Levante, estábamos en la Copa Oro. El Choco Lozano, que tenía diez años en España, se me acercó y me felicitó, diciéndome que disfrutara porque es una gran liga y que iba a crecer mucho. Estoy aprendiendo día a día y agradezco la confianza del míster por la confianza y la buena recepción de mis compañeros desde el primer día. Eso te da un plus para seguir trabajando y aprendiendo.

¿Qué tan importante ha sido el profesor Calero para tu adaptación y la confianza que te da en el Levante?

Yo trato de devolverle en la cancha toda la confianza que tiene en mí. Saber que cuento con el respaldo de ellos, de mis compañeros y del cuerpo técnico, motiva a trabajar y a hacer las cosas bien. Eso es un plus para mí.

Cuéntanos un poco más de ese juego ante Real Madrid. ¿Cambiaste camiseta con algún jugador?

La verdad no cambié camiseta con nadie, pero el recuerdo queda para mí, para que algún día mis hijos puedan verlo. Ahora que los enfrenté, uno sabe por qué ganan tanto dinero y por qué están en ese equipo, son muy buenos jugadores y solo queda trabajar para estar a la altura de ellos siempre.

¿Cómo te imaginás el jueves a las 8:00 de la noche el estadio Morazán?

Me lo imagino lleno, con la afición alentando. La afición va a ser un jugador importante para nosotros, sabemos que el apoyo del público durante los 90 minutos es vital, nosotros vamos a dar todo dentro de la cancha.

¿Hay conciencia de que estos partidos son posiblemente los más importantes para Honduras en años recientes, especialmente por jugar en casa?

Sí, el profe dijo que vienen tres meses importantes para la selección y creo que estamos en el segundo. Tenemos que dar un paso firme y demostrar de qué estamos capaces. Hemos venido de menos a más y la plantilla está mentalizada en sacar el resultado positivo y no tenemos duda que así será.