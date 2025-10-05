  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial

Honduras sumó nuevos legionarios previo a enfrentar a Costa Rica, Luis Palma causa revuelo y hubo invitada especial.

Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
1 de 21

La Selección de Honduras realizó este domingo su segundo entrenamiento de cara al juego ante Costa Rica en San Pedro Sula: llegaron más legionarios.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
2 de 21

Gran ambiente se vive en la Bicolor con su segundo entrenamiento, donde se sumaron más legionarios a las órdenes de Reinaldo Rueda.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
3 de 21

Uno de ellos fue Luis Palma, quien llegó este domingo de Polonia y de inmediató se sumó a la selección de Honduras.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
4 de 21

"El Bicho" viene de un gran momento con su equipo en Polonia e incluso marcó un golazo en la Conference League el pasado jueves.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
5 de 21

Choco Lozano ya se había sumado con la Bicolor y pese a las críticas se mantiene enfocado en ayudar a la "H".
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
6 de 21

Un buen ambiente se vive en la Selección de Honduras y este domingo le dieron la bienvenida a varios legionarios.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
7 de 21

Rigoberto Rivas fue otro de los legionarios que se sumó esta tarde tras aterrizar este mismo día a suelo catracho.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
8 de 21

¡Upa, Alex! López bromeó con el bambino cuando el jugador del Kocaelispor llegó al entrenamiento.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
9 de 21

Entre abrazos fue recibido Rigoberto Rivas a los entrenos de la H.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
10 de 21

Luis Palma fue de los más alegres en recibir a Rigo Rivas, uno de sus socios en el campo.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
11 de 21

Una invitada de la selección llegó al entrenamiento de la bicolor y saludó a todo el cuerpo técnico.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
12 de 21

Se trata de la colombiana Sandra Salamanca, asistente técnico de las selecciones femeninas de Honduras.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
13 de 21

El gesto de Luis Palma al ingresar a la cancha, pidiendo la bendición desde arriba.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
14 de 21

Palma también le dio abrazos a Arboleda en su llegada al entrenamiento de Honduras.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
15 de 21

Luis Palma fue de los que más disfrutó el entrenamiento de la selección hondureña.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
16 de 21

Qué le pasó al Romántico... así fue sorprendido Romell Quioto en el entrenamiento.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
17 de 21

Las bromas no faltaron en el entrenamiento. Se vive un gran ambiente a días del encuentro ante Costa Rica.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
18 de 21

Getsel Montes y Buba durante el entreno de la Bicolor. El juego ante Costa Rica es el próximo jueves 9 de octubre.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
19 de 21

La Selección de Honduras se enfrenta primero a Costa Rica en San Pedro Sula. Los catrachos son primeros de su grupo con 4 puntos.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
20 de 21

El equipo de Reinaldo Rueda busca su segundo triunfo en casa y reforzar el liderato rumbo al Mundial 2026.
Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial
21 de 21

Posteriormente, el lunes 13 de octubre se medirán en el Nacional a Haití por la jornada 4 de las Eliminatorias.
Cargar más fotos