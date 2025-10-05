Selección de Honduras con nuevos legionarios, gesto de Palma e invitada especial

La Selección de Honduras realizó este domingo su segundo entrenamiento de cara al juego ante Costa Rica en San Pedro Sula: llegaron más legionarios.
Gran ambiente se vive en la Bicolor con su segundo entrenamiento, donde se sumaron más legionarios a las órdenes de Reinaldo Rueda.
Uno de ellos fue Luis Palma, quien llegó este domingo de Polonia y de inmediató se sumó a la selección de Honduras.
"El Bicho" viene de un gran momento con su equipo en Polonia e incluso marcó un golazo en la Conference League el pasado jueves.
Choco Lozano ya se había sumado con la Bicolor y pese a las críticas se mantiene enfocado en ayudar a la "H".
Un buen ambiente se vive en la Selección de Honduras y este domingo le dieron la bienvenida a varios legionarios.
Rigoberto Rivas fue otro de los legionarios que se sumó esta tarde tras aterrizar este mismo día a suelo catracho.
¡Upa, Alex! López bromeó con el bambino cuando el jugador del Kocaelispor llegó al entrenamiento.
Entre abrazos fue recibido Rigoberto Rivas a los entrenos de la H.
Luis Palma fue de los más alegres en recibir a Rigo Rivas, uno de sus socios en el campo.
Una invitada de la selección llegó al entrenamiento de la bicolor y saludó a todo el cuerpo técnico.
Se trata de la colombiana Sandra Salamanca, asistente técnico de las selecciones femeninas de Honduras.
El gesto de Luis Palma al ingresar a la cancha, pidiendo la bendición desde arriba.
Palma también le dio abrazos a Arboleda en su llegada al entrenamiento de Honduras.
Luis Palma fue de los que más disfrutó el entrenamiento de la selección hondureña.
Qué le pasó al Romántico... así fue sorprendido Romell Quioto en el entrenamiento.
Las bromas no faltaron en el entrenamiento. Se vive un gran ambiente a días del encuentro ante Costa Rica.
Getsel Montes y Buba durante el entreno de la Bicolor. El juego ante Costa Rica es el próximo jueves 9 de octubre.
La Selección de Honduras se enfrenta primero a Costa Rica en San Pedro Sula. Los catrachos son primeros de su grupo con 4 puntos.
El equipo de Reinaldo Rueda busca su segundo triunfo en casa y reforzar el liderato rumbo al Mundial 2026.
Posteriormente, el lunes 13 de octubre se medirán en el Nacional a Haití por la jornada 4 de las Eliminatorias.