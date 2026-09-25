Encienden la Flama del Mes Rosa para prevenir el cáncer de mama

San Pedro Sula, Honduras. Con el encendido de la Flama del Mes Rosa, la Liga Contra el Cáncer dio inicio a las actividades de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuya detección temprana permite identificar lesiones de manera oportuna y acceder a tratamientos con mejores posibilidades de recuperación.
Durante octubre, la institución desarrollará diferentes actividades dirigidas a promover la prevención, el autocuidado y la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente entre las mujeres que presentan factores de riesgo.
El doctor Gabriel Paredes explicó a LA PRENSA que el encendido de la flama marca el inicio de las actividades que se desarrollarán durante todo el mes de octubre.
“Buscamos promover en todas las mujeres el autoexamen y el chequeo médico constante y periódico”, señaló.
Paredes hizo énfasis en la importancia de que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o que hayan detectado alguna masa o nódulo mamario acudan a una evaluación médica para determinar los exámenes pertinentes.
“La detección temprana es lo que garantiza la identificación oportuna de cualquier lesión maligna y permite tener mayores probabilidades de cura durante el tratamiento”, indicó.
La Liga Contra el Cáncer de la zona noroccidental cuenta con 61 años de trayectoria en la atención de pacientes y en la lucha contra diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de mama y cervicouterino.
Paredes destacó la experiencia acumulada por la institución en la detección y manejo de estas enfermedades e invitó a la población a acercarse para recibir orientación y atención médica.
Claudia Alfaro, representante de la Liga Contra el Cáncer, informó que durante el Mes Rosa se desarrollarán charlas de prevención en empresas y se ofrecerán paquetes de atención a precios accesibles.
Entre las opciones anunciadas está la mamografía, cuyo costo será de 490 lempiras durante las actividades de la campaña.
Además, la institución realizará la sexta Caminata Rosa, programada para el domingo 18 de octubre, con el apoyo de Farmacia Simán.
La actividad comenzará a las 5:00 de la mañana y tendrá como punto de partida el Comisariato Los Andes, en San Pedro Sula.
El kit para participar en la caminata tendrá un costo de 430 lempiras e incluirá camisa, bote, termo y medalla.
Alfaro invitó a la población a participar en la actividad, cuyos fondos serán destinados a apoyar la atención de pacientes oncológicos de escasos recursos económicos.
La Liga Contra el Cáncer llamó a las mujeres a no esperar a presentar síntomas para realizarse sus controles y recordó que la prevención, la información y la atención médica oportuna son herramientas fundamentales frente al cáncer de mama.