Encienden la Flama del Mes Rosa para prevenir el cáncer de mama

San Pedro Sula, Honduras. Con el encendido de la Flama del Mes Rosa, la Liga Contra el Cáncer dio inicio a las actividades de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuya detección temprana permite identificar lesiones de manera oportuna y acceder a tratamientos con mejores posibilidades de recuperación.

Durante octubre, la institución desarrollará diferentes actividades dirigidas a promover la prevención, el autocuidado y la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente entre las mujeres que presentan factores de riesgo.

El doctor Gabriel Paredes explicó a LA PRENSA que el encendido de la flama marca el inicio de las actividades que se desarrollarán durante todo el mes de octubre.

“Buscamos promover en todas las mujeres el autoexamen y el chequeo médico constante y periódico”, señaló.

Paredes hizo énfasis en la importancia de que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o que hayan detectado alguna masa o nódulo mamario acudan a una evaluación médica para determinar los exámenes pertinentes.

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“La detección temprana es lo que garantiza la identificación oportuna de cualquier lesión maligna y permite tener mayores probabilidades de cura durante el tratamiento”, indicó.