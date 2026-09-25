Así fue la inauguración de la nueva oficina del Congreso Nacional en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Con la presencia de diputados de distintos partidos políticos, autoridades municipales, representantes de sectores sociales y miembros de la comunidad religiosa, se inauguró este viernes el edificio anexo del Congreso Nacional en San Pedro Sula, ubicado en la colonia Universidad. El acto comenzó con una ceremonia protocolaria que incluyó una oración y la bendición de las instalaciones por parte de pastores y sacerdotes. Durante la ceremonia religiosa se pidió por los líderes políticos y sociales y por los proyectos destinados al desarrollo de la ciudad y del país. Posteriormente se desarrolló el acto de inauguración, que incluyó el tradicional corte de cinta. De acuerdo con la transmisión del evento, el acceso de la prensa al área donde se realizó este momento estuvo limitado, por lo que la cobertura se efectuó desde otra zona del lugar.

La actividad contó con la participación de diputados de Cortés de diferentes partidos, autoridades municipales e invitados especiales, además de representantes de sectores de la sociedad sampedrana.

Una oficina para atender a Cortés

Durante su intervención, el diputado Fernando Castro destacó que la apertura de estas instalaciones permitirá a los diputados atender a la ciudadanía de Cortés sin que los pobladores tengan que desplazarse hasta Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Castro también mencionó a alcaldes y representantes del sector empresarial como parte de los sectores que podrán utilizar este espacio para plantear sus necesidades y buscar respuestas desde el Congreso Nacional.

El diputado, quien habló en representación de los congresistas de Cortés, señaló además que los legisladores de oposición acompañarán las iniciativas que consideren beneficiosas y plantearán mediante el diálogo aquellas en las que existan diferencias.

Zambrano habla de una nueva etapa

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, centró su discurso en la necesidad de acercar el Poder Legislativo a San Pedro Sula y al resto del departamento de Cortés. Zambrano señaló que durante años habitantes de la zona han planteado que, pese al peso económico de San Pedro Sula, muchas decisiones se toman en Tegucigalpa sin suficiente acercamiento con los sectores locales. “Por eso estamos aquí hoy”, expresó el presidente del Congreso, quien calificó la apertura como un paso importante para el departamento. Según explicó, las cuatro bancadas representadas en Cortés tendrán presencia en las nuevas instalaciones. El objetivo, dijo, es que los ciudadanos cuenten con un espacio para acercarse a sus diputados y plantear asuntos relacionados con el departamento.

Durante su intervención también mencionó temas como generación de empleo, seguridad jurídica, infraestructura, salud, seguridad ciudadana y legalización de tierras entre las áreas que podrían ser abordadas desde este espacio.

Sesiones en San Pedro Sula

Uno de los anuncios realizados durante la inauguración fue que el Congreso Nacional no se limitaría a mantener oficinas en San Pedro Sula, sino que también contempla realizar sesiones periódicas en el departamento de Cortés. Zambrano indicó que esperan regresar a la zona a mediados o finales de noviembre para desarrollar una agenda vinculada con las necesidades del departamento. De acuerdo con su planteamiento, esa agenda no sería definida únicamente desde la directiva del Congreso, sino que buscarían construirla con organizaciones y sectores representados en Cortés.

El presidente del Congreso también hizo un llamado a los diputados de los distintos partidos a trabajar conjuntamente en asuntos de interés para la población, más allá de las diferencias políticas.

Un inmueble remodelado

Al cierre del acto se informó que el inmueble utilizado para instalar las oficinas es una casa que, según lo explicado durante la actividad, había sido incautada y era administrada por la OABI, y posteriormente fue remodelada para albergar las oficinas del Congreso Nacional.