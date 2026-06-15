Congreso Nacional abre sede regional en San Pedro Sula tras convenio con la OABI

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional tendrá por primera vez una sede en San Pedro Sula, tras la firma de un convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) que contempla la entrega de dos inmuebles para fortalecer la presencia legislativa en el país.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el director de la OABI, Jorge Alberto Cálix, con el objetivo de acercar los servicios legislativos a la población y ampliar la cobertura institucional en distintas regiones.

Uno de los inmuebles estará ubicado en San Pedro Sula, donde funcionará la primera sede regional del Congreso Nacional, mientras que el otro será habilitado en Tegucigalpa para el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (FOPREL).

Zambrano explicó que la sede en la capital industrial permitirá a los diputados propietarios y suplentes del departamento de Cortés contar con un espacio para atender a sectores sociales, productivos y comunitarios de la zona norte.

El titular del Legislativo agregó que la nueva oficina también contará con representación de la junta directiva del Congreso, con el fin de facilitar la atención y gestión de demandas ciudadanas.

Las autoridades detallaron que ambos inmuebles deberán ser rehabilitados antes de su funcionamiento, proceso que se estima podría completarse en un plazo aproximado de dos meses.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, señaló que la iniciativa forma parte de un proceso de apertura institucional y modernización del Poder Legislativo, destacando la importancia del departamento de Cortés en la actividad económica del país.

El convenio también incluye mecanismos de intercambio de información entre el Congreso y la OABI para fortalecer la transparencia, mientras que no se descarta la apertura de futuras sedes en otras regiones del territorio nacional.