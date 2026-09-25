Tomás Zambrano plantea usar dinero incautado para fortalecer la seguridad

San Pedro Sula, Cortés. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este viernes que se analiza una reforma para permitir que recursos económicos incautados al crimen organizado, pero que todavía permanecen en procesos judiciales, puedan ser utilizados para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Zambrano brindó declaraciones a los medios de comunicación previo a la inauguración de la Oficina de Atención del Congreso Nacional en San Pedro Sula, donde abordó temas relacionados con seguridad, presupuesto y la reforma energética aprobada por el Legislativo. Según explicó, actualmente el dinero y otros recursos incautados no pueden ser utilizados mientras no exista una sentencia condenatoria, por lo que permanecen bajo administración mientras avanzan los procesos judiciales.

Ante esta situación, señaló que se estudia una modificación que permita utilizar esos recursos con un mecanismo que garantice su restitución en caso de que posteriormente exista una resolución judicial que ordene devolverlos. “Hay un montón de dinero incautado que está en proceso. Ese dinero, el gobierno no lo puede utilizar, solo se utiliza hasta que tenga sentencia condenatoria”, explicó Zambrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente del Congreso Nacional planteó que, mediante una eventual reforma y con el aval de la Secretaría de Finanzas, los fondos podrían ser destinados temporalmente a instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Armadas. Zambrano estimó que los recursos incautados podrían representar entre 800 y 1,000 millones de lempiras, aunque señaló que la propuesta todavía se encuentra en análisis.

“Facilito le podría dar 200 millones a la Policía, 200 millones a la Fiscalía, 200 millones a la Corte, 200 millones a las Fuerzas Armadas, con el aval de Finanzas, que si se tiene que regresar por una sentencia, Finanzas responde, pero lo utiliza el Estado para la seguridad”, manifestó. El funcionario aclaró que no se trataría únicamente de entregar los recursos, sino que tendría que establecerse un mecanismo que contemple el respaldo de Finanzas ante una eventual sentencia que ordene su devolución. Zambrano también se refirió a la necesidad de incrementar los recursos destinados a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al señalar que las instituciones requieren herramientas y presupuesto para responder a las demandas de seguridad. “Esto es necesario, esto es sí o sí, aquí no hay medias tintas, a la Policía y a las Fuerzas Armadas tenemos que darle más presupuesto”, afirmó. En cuanto a la reforma energética aprobada por el Congreso Nacional, Zambrano sostuvo que el Legislativo ya concluyó el proceso de aprobación y que corresponde al Poder Ejecutivo revisar, sancionar y publicar la normativa. El presidente del Congreso señaló que espera que la ley sea publicada próximamente y destacó entre sus disposiciones el denominado “borrón y cuenta nueva” para determinados usuarios, así como medidas relacionadas con las tarifas de energía eléctrica. Sobre este último punto, afirmó que la normativa contempla que durante los próximos seis meses no aumente la tarifa de energía eléctrica y señaló que el Gobierno deberá revisar los mecanismos para financiar los beneficios establecidos. “Hay un beneficio que sí es el que nos urge que publiquen también, que establece casi la prohibición de aumento los próximos seis meses”, declaró.

Respecto al financiamiento, Zambrano explicó que la Secretaría de Finanzas podría identificar partidas presupuestarias no ejecutadas y realizar modificaciones para cubrir los recursos necesarios. El presidente del Congreso Nacional también aseguró que la reforma contempla beneficios para usuarios residenciales y alcaldías, mientras que las empresas privadas que mantienen deudas con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), según su explicación, deberán cumplir con sus obligaciones.

Inauguración de la Oficina de Atención del Congreso Nacional

La inauguración de la Oficina de Atención del Congreso Nacional en San Pedro Sula forma parte de las acciones para acercar el Poder Legislativo a los ciudadanos de la zona norte del país. El espacio busca facilitar la atención, orientación y comunicación entre la población y el Congreso Nacional.