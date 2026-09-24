Tomás Zambrano respalda a la Policía y pide recuperar barrios para devolver la seguridad

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este jueves que la Policía Nacional cuenta con el respaldo político de las instituciones del Estado y pidió a las Fuerzas Especiales recuperar la seguridad en barrios, colonias y aldeas del país, durante la ceremonia de clausura de los cursos Cope, Tigres y Prodig.
Tomás Zambrano participó como padrino de la ceremonia de clausura de las promociones de la Policía Nacional y destacó la responsabilidad que tendrán los elementos que culminaron su preparación para enfrentar los desafíos de seguridad en Honduras.
“Hoy la Policía Nacional tiene todo el respaldo político de toda la institucionalidad del país”, afirmó el titular del Legislativo durante su intervención ante los agentes de las Fuerzas Especiales.
El presidente del Congreso agradeció a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional por haberlo designado como padrino de la ceremonia y sostuvo que el acto había sido planificado desde hacía más de un mes.
Zambrano señaló que la ceremonia representaba una oportunidad para transmitir a los nuevos elementos que Honduras deposita su confianza en ellos para recuperar la seguridad y fortalecer la relación entre la población y la Policía Nacional.
“Las Fuerzas Especiales deben recuperar los barrios y colonias y darle seguridad al pueblo hondureño”, manifestó el titular del Congreso, al referirse a la labor que deberán desarrollar los agentes en diferentes sectores del país.
El funcionario agregó que el desafío no se limita a ingresar a barrios y colonias, sino que, desde su perspectiva, las fuerzas de seguridad deberán contribuir a recuperar el territorio, la confianza, la paz y la tranquilidad de la población.
“Les va a tocar recuperar el país, el territorio y la confianza, la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño”, expresó Zambrano durante la ceremonia, en un llamado dirigido a los elementos que integran las unidades especiales.
El presidente del Legislativo recordó además que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acordó comprometerse con la ampliación de los recursos destinados a las unidades de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
En ese contexto, Zambrano dijo esperar que en un par de meses haya al menos 500 elementos listos para participar en labores de seguridad en Honduras y aseguró que desde el Congreso Nacional se respaldará a estas unidades.
“Desde el Congreso vamos a darles las herramientas legales, los instrumentos jurídicos, los presupuestos necesarios para sacar de la calle a los delincuentes”, afirmó el presidente del Congreso Nacional.
Zambrano sostuvo que el fortalecimiento de las unidades especiales debe estar acompañado de compromiso por parte de los agentes y reiteró que la institución policial cuenta con el respaldo de las diferentes instituciones del Estado.
“Ustedes, las Fuerzas Especiales, deben emprender esta labor con compromiso con Honduras”, enfatizó el titular del Legislativo al cerrar su intervención.
Medidas de seguridad
Las declaraciones se producen en momentos en que el Congreso Nacional ha impulsado nuevas medidas relacionadas con seguridad, entre ellas reformas al sistema penitenciario y disposiciones dirigidas a fortalecer la actuación de los cuerpos de seguridad frente a estructuras criminales.
En los últimos días, Zambrano también ha anunciado que el Congreso busca dotar de herramientas jurídicas y recursos a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas para reforzar las operaciones contra grupos criminales.
El titular del Legislativo ha señalado que estas acciones forman parte de las decisiones adoptadas en materia de seguridad y que el Congreso acompañará a los operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad con reformas y presupuesto.
Con la clausura de los cursos Cope, Tigres y Prodig, Zambrano pidió a los nuevos elementos asumir la responsabilidad de llevar seguridad a la población y recuperar la confianza en las instituciones policiales.
El mensaje del presidente del Congreso se centró en el despliegue de las Fuerzas Especiales en los sectores donde se requiere mayor presencia de seguridad y en el respaldo institucional que, según afirmó, tendrán para desarrollar esa labor.
Zambrano cerró su intervención reiterando que las unidades especiales tendrán la responsabilidad de contribuir a recuperar la tranquilidad de los hondureños y que el Poder Legislativo continuará respaldando las herramientas necesarias para fortalecer su trabajo.