Tomás Zambrano respalda a la Policía y pide recuperar barrios para devolver la seguridad

Tomás Zambrano participó como padrino de la ceremonia de clausura de las promociones de la Policía Nacional y destacó la responsabilidad que tendrán los elementos que culminaron su preparación para enfrentar los desafíos de seguridad en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras . El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este jueves que la Policía Nacional cuenta con el respaldo político de las instituciones del Estado y pidió a las Fuerzas Especiales recuperar la seguridad en barrios, colonias y aldeas del país, durante la ceremonia de clausura de los cursos Cope, Tigres y Prodig.

“Hoy la Policía Nacional tiene todo el respaldo político de toda la institucionalidad del país”, afirmó el titular del Legislativo durante su intervención ante los agentes de las Fuerzas Especiales.

El presidente del Congreso agradeció a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional por haberlo designado como padrino de la ceremonia y sostuvo que el acto había sido planificado desde hacía más de un mes.

Zambrano señaló que la ceremonia representaba una oportunidad para transmitir a los nuevos elementos que Honduras deposita su confianza en ellos para recuperar la seguridad y fortalecer la relación entre la población y la Policía Nacional.

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“Las Fuerzas Especiales deben recuperar los barrios y colonias y darle seguridad al pueblo hondureño”, manifestó el titular del Congreso, al referirse a la labor que deberán desarrollar los agentes en diferentes sectores del país.

El funcionario agregó que el desafío no se limita a ingresar a barrios y colonias, sino que, desde su perspectiva, las fuerzas de seguridad deberán contribuir a recuperar el territorio, la confianza, la paz y la tranquilidad de la población.

“Les va a tocar recuperar el país, el territorio y la confianza, la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño”, expresó Zambrano durante la ceremonia, en un llamado dirigido a los elementos que integran las unidades especiales.

El presidente del Legislativo recordó además que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acordó comprometerse con la ampliación de los recursos destinados a las unidades de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

En ese contexto, Zambrano dijo esperar que en un par de meses haya al menos 500 elementos listos para participar en labores de seguridad en Honduras y aseguró que desde el Congreso Nacional se respaldará a estas unidades.

“Desde el Congreso vamos a darles las herramientas legales, los instrumentos jurídicos, los presupuestos necesarios para sacar de la calle a los delincuentes”, afirmó el presidente del Congreso Nacional.

Zambrano sostuvo que el fortalecimiento de las unidades especiales debe estar acompañado de compromiso por parte de los agentes y reiteró que la institución policial cuenta con el respaldo de las diferentes instituciones del Estado.

“Ustedes, las Fuerzas Especiales, deben emprender esta labor con compromiso con Honduras”, enfatizó el titular del Legislativo al cerrar su intervención.