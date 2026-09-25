Choco Lozano se confiesa: la eliminación, su regreso a la H y “la crítica duele”

Tegucigalpa, Honduras.

En una extensa charla con los periodista de Diario La Prensa, Carlos Castellanos y Erlin Varela, el delantero hondureño Anthony "Choco" Lozano habla por primera vez sobre su paso por la selección de Honduras: su rol como 9, el fracaso en las Eliminatorias y la pelea con Jorge Luis Pinto, ex entrenador de la H. Con la madurez de sus 33 años y casi dos décadas de carrera, el capitán de la H asume las críticas del aficionado con templanza y admite que, más allá del talento, le faltó proyectar una mayor transmisión visceral sobre el terreno de juego. El golpe por la eliminación del proceso mundialista rumbo a 2026 sigue siendo un capítulo doloroso para el delantero, quien revivió cómo vivió desde la distancia los amargos encuentros finales ante Nicaragua y Costa Rica.

A pesar del impacto emocional que llevó a varios compañeros a replantearse su futuro en la Selección Nacional, el "Choco" aclaró que nunca le ha cerrado las puertas a la H. Afronta su retorno de forma gradual, consciente de que para volver a vestir la camiseta nacional primero debe consolidar su ritmo de competición y estabilidad física a nivel de clubes.

De cara al panorama actual de la H, Lozano se mostró optimista ante la nueva camada de futbolistas jóvenes que encabezan nombres como Dereck Moncada y Keyrol Figueroa. Enfatizó la necesidad de tener paciencia con el recambio generacional que lidera el cuerpo técnico, destacando que el roce en ligas internacionales y el respaldo de referentes maduros como Edrick Menjívar o Luis Palma serán claves para competir en un contexto de Concacaf cada vez más exigente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse PRIMER PARTE: ENTREVISTA DE CHOCO LOZANO CON DIARIO LA PRENSA -Choco, ¿Cómo estás, más allá de físicamente, emocional realmente? ¿Cómo está tu presente? Pues sí estoy con esas ganas, sobre todo ganas de volver, ganas de recuperarme bien, ganas de volver a tener esas sensaciones de jugar fútbol, de tener el roce con compañeros, ese contacto de lo que conlleva el fútbol. Y pues sí no ha sido fácil porque ha sido una lesión larga la que me tocó estar mucho tiempo. Me está tocando estar mucho tiempo fuera de campo. Ahorita estoy poco a poco entrando, pero sí te sirve mucho como para valorar a tu esposa o verla desde otro punto de vista más que todo. O sea, a veces uno cuando está acostumbrado a hacer algo, ya das las cosas como por sentado y decir, "Bueno, la salud no importa, porque la tenés". Pero el día que no tenés esa posibilidad de entrenar todos los días, ahí es cuando decís, "Uf, cómo me gustaría estar bien para el entrenamiento". Entonces, sí me ha ayudado mucho, me ha servido mucho para verlo desde ese punto de vista y agradecer a Dios por algunos detalles que a veces uno ya dice, "Bueno, ya lo tengo". -Todo este tiempo, Anthony, ¿Cómo ha sido la recuperación y ves este momento, viene el auge de la Selección? No, no es fácil, no es fácil, como te lo estaba diciendo hace un momento, no es fácil porque estaba acostumbrado a hacer algo toda la vida. Estaba acostumbrado a hacer esto toda la vida, de repente te toca una lesión grave como esta y pues te toca parar. Al principio es como, bueno, voy a descansar unos días. Después del primer mes o el segundo mes ya es como... 'Me hace falta. Quiero volver'. Ya prácticamente llevo casi 1 año sin tener ese roce, ese contacto, por eso estoy muy alegre. Gracias a Olimpia porque me abrieron las puertas, me dijeron, "No hay ningún problema, puedes venir a entrenar con nosotros, nosotros te vamos a hacer sentir como en casa" y literalmente eso es lo que pasó. Me hizo sentir como en casa. -Y después de una rotura de ligamento, Choco, ¿Qué es lo más difícil, recuperar la rodilla como tal o recuperar la confianza? Siento que es más la confianza, más porque después de un tiempo clínicamente ya el ligamento está bien, ya está fuerte y ya no vas a tener ningún problema. Pero creo que más que todo es como de cabeza, el temor, como que dejaste de hacer tanto tiempo esas acciones y de repente te toca volver y vas como con miedo a decir, "Bueno, volver a pasar". Entonces, poco a poco como que vas soltando eso y creo que ahí vas mejorando mucho y siento que una vez que ya te recuperes bien, neurológicamente ya después lo demás va solo. -Choco, uno de los jugadores más maltratados en los últimos tiempos en Honduras por aficionados ¿Yo no entiendo por qué se la agarran tanto contigo? ¿Vos lo has sentido? A veces sí, obviamente, yo he sentido que a veces injusta o también con la gente tiene sus razones, voy a decir que no, pero yo creo que siempre he sido como te digo, vivo en mi momento, disfruto y pase lo que pase, me mantengo en el mismo perfil. Puedo estar, o sea, tal vez en mi mejor momento en el Cádiz como me sentía y seguía siendo la misma persona. Sí, tal vez no estaba en mi mejor momento y sigo siendo el mismo, a mí como que no me va a afectar el estar más arriba o estar más abajo, siempre voy a seguir siendo el mismo. -¿Te acostumbraste o siempre fuiste siempre así? Siempre fui así, es algo que no sé, inconscientemente lo hago porque siempre he sido de esa manera. Y después yo respeto mucho la opinión de la gente, la gente pues se desahoga, dicen lo que sea y pues ese es muy su vida, pues la vida de la gente, la gente pues se desahoga de esa manera. Yo trato de no ver, un consejo que me dio David Suazo y yo creo que se va a reír. Digo, "Vos sabes cuando jugaste bien o cuando jugaste mal" Me dice, "Cuando jugaste mal no veas periódico, no veas prensa, no leas porque te van a matar. Cuando jugues bien entrar, mira si querés, pero después tenes que mantener el equilibrio, mantenerte centrado, trabajando y pues eso es buen consejo, yo creo que deberían de tomarlo todo. ¿Me imagino que hay un momento que la crítica duele? Si te duele porque vos querés hacer las cosas bien, no te están saliendo bien tal vez en ese momento. Y entonces la gente pues te critica, y te empiezan a decir que eso es esto, eso es lo otro. Entonces sí, hay momentos en los que obviamente duele. Pero yo he aprendido a no tomarme nada pecho, la verdad. Porque hay gente que, por ejemplo, en las redes te comenta, tira su dardo venenoso. Y vos te quedás con eso en el corazón, y otra persona que te lo escribió, anda viviendo tranquilo. Entonces, ahí con ese dolor ahí así, porque me puso esto. Entonces, ya como que uno ve y dice, bueno, Pero son muchas redes. No sé tanto de redes. Sí, subo mis cositas ahí, pero no es como que esté obsesionado con el tema de las redes, o sea, trato de pasar más tiempo con la familia. -¿Sentís que te que te faltó garra? La calidad yo no te la voy a discutir. Yo creo que sí, yo no voy a mentir, yo siento que es como más transmitir algo diferente en el campo. Eso es lo que yo a veces veo los partidos y digo, "Sí, tal vez no estoy transmitiendo". Porque yo creo que no me esfuerzo poco en el campo, yo creo que me esfuerzo mucho. O sea, la entrega las tenía. Siempre está ahí. Sí, pero tal vez como que, o sea, no se transmite algo más allá. Que sabe fútbol. Y entiende, pues va a haber buenas cualidades, va a decir, OK, Choco sabe jugar fútbol y entiende bien los tiempos, pero sí es verdad que para transmitirle a la gente hace falta un poquito más. Yo creo que eso sí es verdad que siempre me hizo falta y es algo que uno tiene que analizar y ser consciente, no es nada malo, es simplemente pues estamos a tiempo todavía para revertirlo. No le he dado mente a ese tema pero sí con la que jugó fútbol y el que jugó profesionalmente entiende y sabe más que lo difícil que es, lo complejo de lo que es estar en un buen nivel, un nivel donde te exigen mucho y pues ellos están viendo esas cualidades que ven tal vez otras personas en el fútbol, que por eso me han llegado a contratar tal vez en España, países de un país que el fútbol está de una de las mejores ligas. Entonces yo, o sea, así como te decía hace un momento, no es como que le doy mucha mente a la crítica porque yo sé lo que lo que soy. No me creo más que nadie ni me creo menos que nadie, simplemente yo trato de hacer bien mi trabajo, trato de hacer de disfrutar lo que hago a mi manera. De una manera a otra pues va a haber gente que a la que le guste cómo uno juega, pero eso es cuestión de gusto. Hay gente que le gusta más Cristiano Ronaldo.

-¿A vos quién te gusta más, Cristiano o Messi? Yo creo que los dos están en otro nivel, para mí. Siento que los dos están en otro nivel y es como falta de respeto querer comparar más con uno. No, yo soy más con uno que con otro. Los dos están en otro en otro nivel siempre está disfrutarlo hermano. -Choco, durante la Selección fuiste prácticamente el llamado a hacer ese 9, ¿sientes que cumpliste las expectativas en lo personal o que te faltó? Faltó ese puntito de la clasificación, siento que falta eso. Si hubiésemos clasificado al Mundial estaríamos hablando de nuestra perspectiva, ahorita es normal, la gente está resentida, la gente que vernos ahí, tuvimos la posibilidad, la eliminatoria estaba para nosotros y más como se dieron las cosas, o sea, es un dolor que nosotros mismos tenemos que ojalá que ya los que están ahí puedan pasar página y pensemos en lo que viene porque no es fácil superar algo como lo que nos pasó. Tenemos la posibilidad ante Nicaragua, Costa Rica y se nos fue.

-¿Cómo fue esa noche, Choco? Pues yo estaba en la casa dolido porque ya me había lesionado, pero estaba esperando, ver que jugáramos como veníamos jugando porque veníamos de hacer una buena eliminatoria. Estábamos primeros de grupo y era pues culminar eso. Lamentablemente por ahí había razón no salieron las cosas bien, esa noche no no nos fue bien y después contra Costa Rica pasó lo peor, metió gol Surinam en el último minuto y eso es algo que sí nos afectó mucho, que la gente piense que no, es algo que sí afectó bastante nuestra cabeza, obviamente. -¿Dónde viste ese partido contra Costa Rica y cómo fue anoche? Yo estaba en México. Estaba recién operado y lo estaba viendo con la expectativa de decir, "Uf, si clasificamos no sé cómo voy a hacer para recuperarme lo más rápido posible quisiera ir a ese Mundial, claro. Entonces, pues imagínate como estaba, pero bueno, lamentablemente no se nos dio. -Llegó un momento Choco en que Rueda incluso no miraba la opción de no convocarte para no presionarte. No, fíjate que nunca lo vi así de esa manera, siempre, o sea, ponerte la camiseta a la Selección es presión, obviamente. Claro. Y tenés que demostrar que estás apto para eso. Como digo siempre, después puede ser que las cosas te salgan mejor o peor, pero la presión siempre va a estar ahí, siempre vas a querer verte bien porque de una manera u otra te están viendo de otros Claro. lugares se te pueden abrir muchas puertas y la Selección siempre es una vitrina para para nosotros. Entonces, yo siempre quise estar a mí me llamó el profesor, me recuerdo y me preguntó me dijo, "Estoy pensando si te convoco o no te convoco, ¿Cómo lo ves?" Me dijo, "Yo le dije a profe, a mí convócame, por favor. Si yo quiero estar ahí." O sea, a pesar de todo, el sueño que tenemos de estar en la Selección.

-Choco, ¿Nunca dijiste no a la Selección? No, yo nunca dije no a la Selección, la verdad. Siempre que pude estar, estuve. Sí, hubo un momento en lo que tal vez venía de España, sobre todo. Sí, que no pude estar en alguna Copa Oro, pero era algo hablado con el entrenador, era algo que algo sensual, me decía, "Bueno, está bien, para esta Copa Oro está bien descansar." -Porque muchas veces el aficionado no entiende los procesos de la carrera del futbolista, hay otros compañeros que a veces te ganan el mandado... No, fíjate que yo gracias a Dios nunca estuve como en esa posición porque gracias a Dios, por ejemplo, cuando estuve en Europa, la mayoría de los equipos que estuve, o sea, hasta hace muy poco, casi siempre era titular y siempre jugaba para el Cádiz, cuando estuve en Tenerife, cuando estuve en la mayoría de los equipos siempre tuve como la prioridad en el equipo, gracias a Dios. Entonces, sí, yo venía con la Selección y yo sabía que después que regresaba iba a tener la posibilidad de estar titular o iba a tener muchas posibilidades de jugar. Entonces siempre venía con la disposición de hacerlo bien aquí para regresar con buen ritmo a mi equipo. -Y vos como capitán, Choco, después de esa de esa noche triste en Costa Rica, ¿Hablaste con tus compañeros? Pues sí, yo hablé con la mayoría, creo que hablé y pues todos estábamos devastados, es que es muy difícil. Es muy difícil digerir ese trago es como que sabemos lo que se viene, sabemos que estábamos a un paso de clasificar al Mundial y no conseguirlo es como que te duele y obviamente todo. -¿Te mirabas en ese Mundial? Todos nos veíamos en el Mundial y creo que a veces eso también nos jugó en contra. El pensar que estábamos clasificados también te juega en contra porque tenés que ganar los partidos, te queda un pasito, un pasito, tenés que dar un pasito ahí. Lamentablemente, pues Nicaragua le salió un partido de la vida. un partido de la vida y lo había dicho el entrenador. Y nosotros no estuvimos no tuvimos nuestra noche, no estuvimos acertados y eso es lo que nos pasó factura al final.

-Después de ese partido, inclusive, muchos pusieron fin a su carrera, ¿Te sorprendió eso Es que el golpe fue para todos. Tuvimos la posibilidad de la eliminatoria estaba para nosotros, no se nos dio. Entonces, yo creo que ellos salieron a hablar de lo que sentían en ese momento y pues se respeta, se respeta mucho lo que lo que ellos estaban sintiendo y yo entiendo lo que lo que es, porque es quedar fuera de un mundial es algo muy fuerte y más cómo lo venía siendo la eliminatoria y las posibilidades que teníamos, entonces duele el doble todavía. -¿Y a tus 33 años te queda todavía una etapa en la Selección? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo quiero ahorita estoy enfocado en mi recuperación. Actualmente me quiero recuperar bien, todavía siento que estoy a un pasito de recuperarme bien. Quiero ver si puedo entrar en algún club y a partir de ahí, dependiendo del momento en el que estemos. Yo creo que ahorita la Selección también está gozando de delanteros que están muy bien Keylor, Róchez que ahorita lo ha experimentado, Puerto. Está jugando en Europa y yo creo que ellos están en ahorita están en el momento para darle a la Selección eso que necesita ese recambio. Obviamente es importante tener gente de experiencia también, que yo creo que hay algunos en la Selección para que le den ese respaldo a ellos y que pues la presión no sea toda para ellos, porque ellos vienen empezando, ellos tienen que tienen que llevar un proceso, tienen que disfrutar ahorita y no tener esa presión de la Selección. Y simplemente pues que disfruten. Ojalá que puedan darnos mucha alegría al pueblo y que las cosas salgan bien empezando del partido de mañana ya. -¿Y qué pensás de estos jóvenes en particular? Recientemente lo hizo Dereck Moncada. Sí, es está muy bien. La verdad, él ha ido con un proceso bastante muy inteligente. Fue para Colombia y después de ahí, creo lo compró el Necaxa y luego Lugano. Sin volverse loco, está muy joven, tiene que ir paso a paso y tiene que disfrutarlo al máximo. Yo veo que él de cabeza está bien amueblado y es importante que mantenga los pies en la tierra, que siga trabajando fuerte ¿Y lo futbolístico, cómo lo ves? Lo veo muy bien, yo creo que es un jugador de estár en Europa, ayudó a su equipo a clasificar a una competición europea y está siendo titular, está muy bien. Tiene que ir creciendo poco a poco, yo creo que no hay que volverse loco con nadie o sea, dejarlo disfrutar, que haga lo que es lo que más sabe hacer que es correr, jugar bien al fútbol y nos va a hacer disfrutar mucho. Yo creo que tiene que ir paso a paso. Y después también los otros que están saliendo es importante de tener jugadores en Europa, es importante tener jugadores que están jugando competiciones europeas y que se mantenga ese nivel para que después se abran más puertas para lo que viene. Y respecto a la H, es cierto que en algún momento dijiste, "Capítulo cerrado y luego recapacitaste o nunca fue así? No, yo en general no me apresuro tampoco a tomar decisiones así en caliente. Yo creo que no puedes tomar una decisión así a la ligera. Siento que ahorita pues con lo que me pasó estoy más centrado ahorita en mi recuperación, en pensando en ponerme bien, en volver a ver si tengo la posibilidad de volver a jugar, entonces, estoy pensando en eso básicamente.