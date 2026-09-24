Molina confirma baja y es contundente previo al debut: "El objetivo es ganar"

Tegucigalpa, Honduras.

Además, Molina le pide apoyo a la afición en el Estadio Nacional de Tegucigalpa: "Los necesitamos, cuando más apoyo tengamos en las gradas será ligeramente más fácil para los futbolistas".

El entrenador de Honduras , José Francisco Molina , ha brindado su última conferencia de prensa previo a su debut oficial con la selección ante Surinam en la Nations League de Concacaf. El español ha sido claro y señala que el único objetivo es "ganar" el partido.

Por otro lado, el estratega español confirmó la ausencia de Edwin Rodríguez , su estado y la duda para los siguientes partidos de la Selección de Honduras . Además, revela si le costó elegir en el once para su debut en la Liga de Naciones.

Edwin Rodríguez, la baja ante Surinam y cómo está el grupo: "Realmente estamos contentos con estos primeros días de trabajo, se han ido sumando poco a poco, pero hemos trabajado muy bien, hemos aprovechado el tiempo, no solo en el campo, sino en el hotel y veo a los jugadores animados. Solo tenemos el contratiempo de Edwin Rodríguez que llegó con molestias, estamos intentando recuperarlo, no tenemos prisa, es un gran jugador y preferiríamos tenerlo disponible sin ninguna duda, pero la lista es de 26 y hay compañeros que dan todas las garantías. Hay cuatro partidos, tiempo para que se recupere y les decía a los jugadores que los vamos a necesitar a todos en cualquier momento, necesitamos que estén preparados y con ganas de participar y así nos vemos".

Lo que piensa del rival, ¿de qué se está cuidando Honduras?: "De sí mismo, que para nosotros es lo más importante. Hay que seguir mejorando y trabajando para brindarle el mejor partido a los aficionados. A partir de allí asimilamos. No es fácil, no sé hasta donde nos puede servir de referencia lo que haya hecho antes Surinam porque tiene nuevo seleccionador. Lo normal es que algo cambie, los hemos analizado, hemos estudiado y sé que tiene grandes futbolistas. Lo más importante para nosotros somos nosotros, que los jugadores estén bien y a partir de allí comenzar a competir".

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Dónde le ha costado elegir al indicado: "No lo había pensado, pero lo importante es que en todas las líneas del campo las tenemos bien cubiertas, por lo tal, tampoco es un problema grave decidir la alineación, todos me dan las garantías suficientes para jugar y no es un problema ni dolor de cabeza elegir la alineación".

Como complementa juventud con experiencia: "La manera de trabajar es muy sencilla, hay que seguir transmitiendo lo que trabajamos para que el jugador lo entienda tanto fuera como dentro del campo. Ahora el partido más importante es el de mañana, no pienso en lo siguiente a pesar de que tenemos tres partidos más. Hay que seguir mejorando cosas, recuperar los jugadores de la mejor manera para que estén disponibles tres días después pero seguro que lo conseguimos. Pero como dije antes, cuatro partidos en 10 días, los necesitamos a todos, van a ver cambios en algunos momentos y necesitamos que todos estén preparados si salen de inicio, en el banquillo, si juegan los 90, 45, 5 o en el banquillo. Necesitamos que todos estén bien".

Lo que espera del 11: "Espero lo mejor lógicamente, que llevemos a cabo el plan de partido que tenemos, que cada jugador se desarrolle en su mejor versión y que en conjunto podamos competir y ganar el partido, esa es la esperanza que tengo".

La afición viene resentida por el anterior proyecto y el mensaje: "No soy importante en ese aspecto, lo importante es que si pueden venir apoyen a los futbolistas para que sientan ese aliento, ojalá puedan venir muchos. Los necesitamos, cuando más apoyo tengamos en las gradas será ligeramente más fácil para los futbolistas. Intentaremos hacer el mejor partido posible para que disfruten y somos consciente que el aficionado cuando más disfruta es cuando se gana y lo intentaremos".

¿En qué porcentaje está su idea futbolística? "No lo sé, no sé valorar ese aspecto. Trabajamos con la intención de llegar al 100% lo antes posible, por ahora no sé valorar ese porcentaje y no me veo capaz de hacerlo".

¿Hay algún jugador descartado? "Con Edwin Rodríguez no contamos mañana, está en fase de recuperación con esas molestias que trajo del club. Somos optimistas porque creemos que se pueda recuperar para el segundo partido o el tercero, es un jugador importante; también está el cuarto partido. Si no está en este, será en el último porque lo necesitamos".

Ha hecho números, objetivo para este nuevo torneo y clasificar: "El formato es el que es, no le he dado muchas vueltas porque no se puede cambiar. No hago cuentas y la única que hago es que hay que intentar ganar mañana, es el único que me interesa, después en el siguiente. No hago cuentas, no hago cábalas, son cosas que no me preocupan porque me distraen del objetivo y el objetivo es ganar mañana, no hay otro. Entiendo la importancia de que es el primer partido oficial, pero tampoco es especial para mí, porque todos los partidos son iguales y me da igual la competición que enfrente, en casa, afuera, el rival. No entiendo mi profesión de otra manera que sea preparar el partido para intentar ganarlo".

Las formar de ganar: "Nosotros tenemos... este es un proceso en el que queremos implantar una manera de jugar y eso es prioridad en el sentido de que entendamos que nos va a llevar al éxito, a ganar partidos. El objetivo final es ganar partidos, el hecho de ganar es el objetivo, lo dije en la anterior respuesta que quiero ganar, pero para eso esa idea se plantea en el campo para que nos lleve a ese objetivo de triunfar. Siempre es prioridad el resultado, pero tenemos claro que buscamos una manera de buscar el resultado y a veces esa manera tarda en conseguir ese resultado".

Compañerismo, clave del éxito: "Es parte importante, lo que queremos es conseguir un grupo unido, ambicioso, generoso uno con otro. El grupo es muy importante para nosotros. No entendemos el fútbol de otra manera, generas un equipo, un grupo y eso al igual que el estilo de juego es lo que te va a acercar al éxito. Estamos en esa construcción. ¿El éxito llegará mañana? Ojalá, lo vamos a intentar, si no llega, seguiremos trabajando por que este es un proceso, habrá momentos buenos, momentos peores. Necesito a mi lado gente que no dude en ningún momento y a diario lo que veo en los futbolistas es confianza total, eso me da tranquilidad para afrontar el partido.