Conatel abre amnistía para regularizar operadores de telecomunicaciones

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció este jueves el inicio de un proceso especial para que operadores de telecomunicaciones en Honduras puedan regularizar sus obligaciones económicas y legalizar operaciones que actualmente funcionan sin el título habilitante correspondiente. El decreto establece un régimen temporal de amnistía, regularización, legalización y ordenamiento del sector de telecomunicaciones, con una vigencia de seis meses a partir de su publicación. Durante ese período, los operadores interesados deberán realizar los trámites establecidos para acceder a los beneficios. Uno de los principales cambios es que, para este proceso, la base de cálculo será el 1 % de los ingresos brutos mensuales obtenidos por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Conatel indicó que los operadores que pagaron con una tasa del 1.5 % entre 2025 y abril de 2026 podrán solicitar que el 0.5 % pagado en exceso sea reconocido como crédito para futuras obligaciones.

¿Quiénes pueden acogerse a la amnistía?

Los operadores que cuenten con un título habilitante vigente o que tengan en trámite su renovación podrán regularizar obligaciones acumuladas desde el ejercicio fiscal de 2014 hasta el 23 de abril de 2026, de acuerdo con el comunicado. Para obtener el beneficio deberán cancelar el monto principal adeudado, calculado con la tasa del 1 %, o formalizar un arreglo de pago. A cambio, el decreto contempla la condonación de multas y sanciones pecuniarias accesorias, recargos por mora e intereses moratorios y compensatorios, además del diferencial correspondiente al 0.5 % de la tasa anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proceso también está dirigido a personas naturales o jurídicas que actualmente presten servicios públicos de telecomunicaciones sin contar con el título habilitante requerido. Estos operadores tendrán seis meses para solicitar su legalización ante CONATEL, siempre que la actividad pueda ser autorizada desde el punto de vista técnico y legal.

Quienes completen el proceso y obtengan el título habilitante o registro correspondiente podrán acceder a la condonación de sanciones, recargos e intereses, así como de determinadas obligaciones económicas generadas durante el período en que operaron de manera irregular, según detalló la institución.

En los casos de empresas que anteriormente operaron de forma legal, pero cuyo título habilitante perdió vigencia, deberán demostrar primero que pagaron, están solventes o llegaron a un acuerdo sobre las obligaciones generadas mientras su autorización estuvo vigente. El decreto también establece facilidades para quienes mantienen deudas vencidas con Conatel. Los operadores podrán cancelar el monto principal o suscribir un convenio de pago de hasta 24 meses, con una tasa de interés máxima del 12 % anual, equivalente al 1 % mensual.

¿Qué pasará después de los seis meses?

Conatel advirtió que los beneficios dejarán de estar disponibles una vez concluya el período de seis meses. Los operadores que no hayan iniciado el proceso de regularización perderán la posibilidad de acogerse a la amnistía y quedarán sujetos a las acciones de cobro y sanción previstas en la legislación vigente. La institución también anunció que realizará, junto con otros órganos del Estado, inspecciones técnicas y controles a nivel nacional para detectar operaciones que continúen funcionando de manera ilegal sin haber iniciado su regularización. Según Conatel, estas acciones podrían incluir el cierre de operaciones, sanciones administrativas, multas y el cobro de las obligaciones correspondientes, además de las acciones penales que pudieran proceder.