Proponen ley especial para frenar la producción y consumo de drogas sintéticas en Honduras

Tegucigalpa. Con el objetivo de prevenir la proliferación de sustancias psicotrópicas de bajo costo en el territorio nacional, el Congreso Nacional recibió un proyecto de ley encaminado a regular la importación y fiscalización de insumos industriales utilizados en la elaboración clandestina de estupefacientes.

La iniciativa busca normar el uso de insumos farmacéuticos para evitar que sean desviados hacia laboratorios artesanales.

La propuesta, denominada Ley Especial de Precursores Químicos y Sanción del Narcotráfico Sintético, contempla un marco legal integral que abarca desde la supervisión de importaciones químicas hasta el endurecimiento de penas para quienes fabriquen o distribuyan sustancias de diseño.

El texto fue turnado de inmediato a la Comisión de Defensa para su dictamen correspondiente.

“Esta es una ley especial que fomenta la educación, supervisión y control integral de precursores químicos; hay drogas que se están elaborando de manera artesanal con productos farmacéuticos y, si no contienen las dosis correctas, pueden matar a un ser humano”, explicó Marlon Lara, diputado del Partido Liberal.

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El congresista advirtió sobre los estragos que las drogas sintéticas han provocado en la juventud de diversos países de la región y Norteamérica. Señaló que la alta adicción y el bajo costo de fabricación de estos alucinógenos derivan en severos cuadros de deterioro neurológico y físico en los consumidores, afectando la salud pública.

El proyecto de ley fue formulado tras mesas de trabajo y seminarios con especialistas internacionales procedentes de Colombia, México y Estados Unidos, además del acompañamiento técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, la propuesta fue socializada con los secretarios de Defensa, Seguridad y Salud, así como con los importadores formales de insumos médicos.

“En Honduras estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió desde los años setenta con la droga tradicional; la ley va a venir a contener cualquier intención que exista de convertir a nuestro país en un laboratorio de drogas sintéticas”, enfatizó Lara.

El parlamentario remarcó que, a diferencia de otras naciones centroamericanas, Honduras aún se encuentra en una fase preventiva, por lo que el establecimiento de controles severos sobre los precursores químicos blindará las fronteras y el mercado interno antes de que se registren brotes masivos de consumo.

Lara concluyó expresando su confianza en que la iniciativa contará con el respaldo unánime de las distintas bancadas en el pleno legislativo, al tratarse de una medida de seguridad nacional enfocada en la protección de la juventud hondureña.