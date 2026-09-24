Diputado José Jaar propone cambiar de azul turquesa a azul turquí la Bandera Nacional

Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Nacional, José Jaar, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone modificar la disposición legal sobre el color de la Bandera Nacional de Honduras.
La iniciativa plantea sustituir la denominación azul turquesa por azul turquí para las franjas superior e inferior del pabellón nacional.
El proyecto busca reformar el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 7, aprobado el 16 de febrero de 1866, y que posteriormente fue reformado mediante el Decreto Legislativo No. 29 del 18 de enero de 1949.
De acuerdo con la propuesta, la Bandera Nacional mantendría sus tres franjas horizontales de igual tamaño, con la franja central de color blanco y las franjas superior e inferior en azul turquí.
Asimismo, se conservarían las cinco estrellas de cinco ángulos ubicadas en el centro de la franja blanca, por lo que la iniciativa no plantea cambios en la estructura ni en la distribución del pabellón.
Jaar explicó que el objetivo es establecer de manera expresa la tonalidad que debe utilizarse en la representación oficial de la bandera y evitar diferencias en su uso.
La iniciativa también busca que la disposición sobre el color sea aplicada de manera uniforme en actos oficiales, edificios públicos, centros educativos y otros espacios donde se utilice el símbolo nacional.
Según los antecedentes citados en la propuesta, el Decreto Legislativo No. 29 de 1949 estableció que las franjas superior e inferior fueran de azul turquesa, mientras la franja central sería blanca y llevaría las cinco estrellas del mismo color azul.
El proyecto presentado por Jaar deberá continuar ahora con el trámite legislativo correspondiente en el Congreso Nacional, donde será conocido y analizado antes de una eventual discusión y votación.