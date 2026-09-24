Diputado José Jaar propone cambiar de azul turquesa a azul turquí la Bandera Nacional

Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Nacional, José Jaar, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone modificar la disposición legal sobre el color de la Bandera Nacional de Honduras. La iniciativa plantea sustituir la denominación azul turquesa por azul turquí para las franjas superior e inferior del pabellón nacional.

El proyecto busca reformar el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 7, aprobado el 16 de febrero de 1866, y que posteriormente fue reformado mediante el Decreto Legislativo No. 29 del 18 de enero de 1949. De acuerdo con la propuesta, la Bandera Nacional mantendría sus tres franjas horizontales de igual tamaño, con la franja central de color blanco y las franjas superior e inferior en azul turquí.

