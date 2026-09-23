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¿Azul turquí? Proponen cambiar el color de la bandera

El diputado nacionalista, José Jaar, presentó una iniciativa para modificar el color de la Bandera Nacional de Honduras, de azul turquesa a azul turquí, en las franjas superior e inferior.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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