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Honduras prepara reformas de seguridad al estilo Bukele

El Congreso Nacional discutirá y votará este martes reformas a leyes de seguridad, enviadas con carácter de urgencia por el Ejecutivo tras los acuerdos del tercer CNDS

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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