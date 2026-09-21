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¿Quién fue la Mujer de la Chumpa? La leyenda de San Nicolás

Conozca la historia de Aurorita, una joven de San Nicolás, municipio de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, cuya muerte quedó ligada a la leyenda de la Mujer de la Chumpa

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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