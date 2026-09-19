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Mente Sana inicia su tercera edición con apoyo de más empresas aliadas

La iniciativa de LA PRENSA suma cuatro centros educativos en su tercera edición y cuenta con el respaldo de empresas que se unen a este proyecto para llevar educación y herramientas de prevención a niños y adolescentes.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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