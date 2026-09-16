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JOH aparece en investigación de CBS News sobre indultos

La investigación de CBS News documentó cobros de hasta cientos de miles de dólares para intentar influir en solicitudes de clemencia y recordó el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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