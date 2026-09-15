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¡Puro ambiente sampedrano! La banda del José Trinidad Reyes se roba el show

¡La fuerza del JTR! La imponente banda del José Trinidad Reyes engalana los desfiles patrios este 15 de septiembre.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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