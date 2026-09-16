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Contreras retira moción para incorporar L48 millones al presupuesto

La distribución de los fondos deberá ajustarse al Decreto 117-2026, que establece cómo deben utilizarse las transferencias municipales.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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