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Inician las postulaciones para los Premios Quetglas 2026: En búsqueda de "Instrumentos de la Caridad"

Ruth Marie Canahuati, integrante de la Junta Directiva de la Fundación OSOVI, brinda todos los detalles sobre el inicio de las postulaciones para los Premios Quetglas 2026

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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