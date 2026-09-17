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Un maestro, seis grados: el reto de enseñar en Honduras

La brecha educativa también se refleja en el número de docentes por estudiantes, pues en estos centros educativos cada profesor imparte clases unos 27 alumnos de diferentes grados, muy por encima del promedio de la Unesco

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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