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El Profe que cruza montañas por 52 niños

José Carlos Ochoa es el único maestro de una escuela rural en Tezapa, Olancho. Cada día enfrenta lodo, ríos y caminos difíciles para enseñar a 52 niños y demostrar que la vocación también puede cambiar destinos.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 07:09 -
  • Redacción La Prensa
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