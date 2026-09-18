El Salvador, Guatemala y Honduras acumulan 29,064 millones en remesas familiares en 2026

San Salvador, El Salvador. Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon 29,064 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un 7,1 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.

De acuerdo con las cifras computadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y julio pasado con 15,447,1 millones de dólares o el 53,1 %, seguido de Honduras con 7,692,1 millones (26,5 %) y El Salvador con 5,924,9 millones de dólares (20,4 %).

El total de remesas recibidas por estos tres países en 2026 es superior en 1,941 millones de dólares a los 27,123 millones registrados en el mismo período de 2025.