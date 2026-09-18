Autoridades panameñas incautan 1,380 paquetes de droga halladas en una bodega

Ciudad de Panamá, Panamá. Las autoridades panameñas incautaron este viernes 1,380 paquetes de droga durante un allanamiento en una bodega en una provincia aledaña a la capital, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Las autoridades no precisaron el tipo de droga ni el peso total del cargamento los paquetes pesan generalmente un kilo cada uno ni se informó de detenciones por este caso.

Este decomiso se produce un día después de la incautación de otros 5,529 paquetes de droga, no precisada, y la aprehensión de dos ciudadanos colombianos en una operación en aguas del Pacífico panameño.