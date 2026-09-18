  1. Inicio
  2. · Mundo

Autoridades panameñas incautan 1,380 paquetes de droga halladas en una bodega

Panamá, puesta de la droga que se produce en Suramérica y que tiene a Estados Unidos y Europa como principales destinos

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 16:00 -
  • Agencia EFE
Autoridades panameñas incautan 1,380 paquetes de droga halladas en una bodega

Panamá aparece en esa lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a otros países de América Latina.

 Foto: EFE.

Ciudad de Panamá, Panamá. Las autoridades panameñas incautaron este viernes 1,380 paquetes de droga durante un allanamiento en una bodega en una provincia aledaña a la capital, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Las autoridades no precisaron el tipo de droga ni el peso total del cargamento los paquetes pesan generalmente un kilo cada uno ni se informó de detenciones por este caso.

Este decomiso se produce un día después de la incautación de otros 5,529 paquetes de droga, no precisada, y la aprehensión de dos ciudadanos colombianos en una operación en aguas del Pacífico panameño.

Declaraciones de impuestos en EE. UU. incluirán pregunta sobre estatus de ciudadanía

Ambos decomisos se conocen en momentos en que Panamá refuerza su cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico.

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó este viernes que Washington “trabaja todos los días” con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para sacar al país de la lista de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas”.

Panamá aparece en esa lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a otros países de América Latina, el Caribe y Asia.

Autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia en Morelos

"Por cinco años seguidos, Panamá ha sido nuestro socio número uno en la región en incautaciones de droga, y vamos a seguir trabajando juntos para que puedan seguir siendo nuestro socio número uno. Y es lo que están viendo de esta ampliación de cooperación juntos", dijo el embajador estadounidense.

5, decomisó 129 toneladas de drogas, la gran mayoría cocaína, y 47,8 toneladas de precursores químicos en el 2025, según estadísticas del Ministerio Público.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias