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Declaraciones de impuestos en EE. UU. incluirán pregunta sobre estatus de ciudadanía

El Servicio de Impuestos Internos de USA (IRS) publicó el borrador del Formulario 1040 para la declaración fiscal 2026, que incorpora por primera vez una pregunta sobre la ciudadanía estadounidense

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 14:21 -
  • Agencia EFE
Declaraciones de impuestos en EE. UU. incluirán pregunta sobre estatus de ciudadanía

Gobierno de Trump impulsa pregunta sobre ciudadanía en declaraciones de impuestos.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Honduras. El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. ( IRS ) ha publicado un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.

El borrador del Formulario 1040 para la declaración del año 2026, usado por los contribuyentes para reportar ingresos, calcular deducciones/créditos y determinar si debes pagar o recibir un reembolso, pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía estadounidense.

"Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presenta una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EE. UU. o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE. UU.?", se lee en el borrador publicado por el IRS.

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La inclusión de la pregunta forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la elegibilidad de inmigrantes para determinados beneficios fiscales y su cruzada contra la inmigración indocumentada.

El mes pasado el IRS y el Departamento del Tesoro pusieron a consideración pública varias propuestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad para créditos reembolsables del impuesto sobre la renta.

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"Bajo la Administración del presidente Trump, se han acabado los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.

Las normas propuestas se aplicarían a los años fiscales que finalizan en la fecha de publicación de las regulaciones definitivas o con posterioridad a ella, indicó el IRS.

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Agencia EFE
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