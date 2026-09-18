Declaraciones de impuestos en EE. UU. incluirán pregunta sobre estatus de ciudadanía

Los Ángeles, Honduras. El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. ( IRS ) ha publicado un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.

El borrador del Formulario 1040 para la declaración del año 2026, usado por los contribuyentes para reportar ingresos, calcular deducciones/créditos y determinar si debes pagar o recibir un reembolso, pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía estadounidense.

"Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presenta una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EE. UU. o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE. UU.?", se lee en el borrador publicado por el IRS.