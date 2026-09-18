Senaf abre investigación por denuncia de supuesto abuso a menor

Tegucigalpa, Honduras. Una adolescente que se encontraba bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) denunció este viernes públicamente una presunta agresión sexual que, según su relato, habría ocurrido dentro de las instalaciones de la institución. La joven señaló a un psicólogo como supuesto responsable y afirmó que posteriormente fue informada de que estaba embarazada. La adolescente relató en una entrevista con HCH que anteriormente se encontraba en situación de calle y que, mientras permanecía bajo resguardo de la Senaf, acudió con un psicólogo debido a que atravesaba una situación emocional delicada y había tenido pensamientos de quitarse la vida.

Según su testimonio, el profesional le habría ofrecido un jugo después de que ella manifestara que tenía hambre. La joven aseguró que, tras consumir la bebida, comenzó a sentirse mal y posteriormente perdió el conocimiento. “Yo no supe qué pasó”, relató al describir lo ocurrido después de ingerir el líquido. La menor afirmó que despertó desnuda y con mareos, además de experimentar dolor y molestias en sus partes íntimas. De acuerdo con su relato, posteriormente cuestionó al psicólogo sobre lo ocurrido, pero este habría negado que hubiera sucedido algún hecho de carácter sexual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tiempo después, la adolescente acudió a recibir atención médica y, según los documentos que mostró durante la entrevista, una prueba de embarazo resultó positiva. La joven afirmó que en el centro asistencial le informaron que tenía siete semanas de embarazo y que debía continuar con controles médicos.

La adolescente aseguró que el hecho que denuncia habría ocurrido el 28 de julio de este año y manifestó que comunicó lo sucedido a autoridades, pero que, según su versión, no recibió el respaldo que esperaba. También señaló que conoce físicamente al psicólogo al que acusa, aunque dijo desconocer su nombre debido a que, según explicó, la identidad del personal está protegida.

Respuesta de la Senaf

Ante la denuncia, Ada María Mejía Signorelli, titular de la Senaf, manifestó que el caso está siendo atendido por un equipo multidisciplinario de la institución, integrado por profesionales de distintas áreas. “Siento mucho esta situación, me tiene perpleja y obviamente vamos a tomar, estamos tomando acción ya”, expresó Mejía durante una entrevista con HCH, al referirse a la denuncia presentada por la adolescente.

La abogada Mejía explicó que Recursos Humanos dispone de un equipo especializado y que quienes ingresan a trabajar en la Secretaría deben pasar por los filtros establecidos antes de ser nombrados.

Comunicado del Ministerio Público

Asimismo, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que informó sobre las actuaciones realizadas a raíz del caso y precisó algunos aspectos relacionados con la atención brindada a la joven. Según el MP, el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) en la capital realizó tres intervenciones con profesionales de diferentes áreas, dirigidas técnicamente por un fiscal, debido a tres diferentes denuncias efectuadas por una joven mayor de 18 años que se considera víctima de supuestos abusos sexuales por parte de un psicólogo de la Senaf.

El Ministerio Público señaló que durante esas intervenciones se informó a la joven sobre la necesidad de contar con su colaboración para realizar evaluaciones médicas y psicológicas. Sin embargo, aseguró que estas no pudieron efectuarse debido a la negativa y resistencia de la supuesta víctima.

La Fiscalía de Protección a la Mujer continuará impulsando la investigación y pide públicamente la colaboración de la ciudadana para esclarecer los hechos e incoar las acciones penales que correspondan.



El Ministerio Público hace un llamado a informar de manera responsable y... pic.twitter.com/uwTbvUr9z8 — Ministerio Público (@MP_Honduras) September 18, 2026

De acuerdo con el comunicado, durante las intervenciones la joven tampoco habría proporcionado un domicilio ni un número telefónico para su ubicación posterior y, en algunas ocasiones, habría abandonado los lugares donde era atendida. El MP indicó además que en febrero de 2026 la supuesta víctima interpuso una denuncia ante el MAIE, instancia que posteriormente la remitió a la Fiscalía de Protección a la Mujer, debido a que se trataba de una joven mayor de 18 años. La Fiscalía, según el comunicado, ordenó la práctica de evaluaciones físicas y psicológicas y se le asignó una cita ante la Dirección de Medicina Forense para el 7 de mayo, a la cual, de acuerdo con el Ministerio Público, la joven denunciante tampoco se presentó.

Uno de los aspectos que deberá ser esclarecido durante la investigación es la edad de la denunciante.

Diferencias sobre la edad de la denunciante serán investigadas