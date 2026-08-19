Senaf advierte acciones legales por exposición de menores en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras

La institución a través de un pronunciamiento destacó que hay situaciones en las que menores de edad han sido expuestos en redes sociales y medios de comunicación.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) advirtió este miércoles que procederá conforme a la ley ante la exposición mediática de niñas, niños y adolescentes cuando esta vulnere su dignidad, intimidad o derechos fundamentales.

La Senaf señaló que la difusión de fotografías, videos o información personal de menores en contextos sensibles puede afectar su bienestar emocional y su desarrollo integral, incluso cuando la intención sea informar, generar conciencia o conseguir ayuda para ellos.

De acuerdo con la institución, este tipo de acciones puede convertirse en una forma de revictimización, al colocar nuevamente al menor en el centro de una situación que puede afectar su dignidad y privacidad.

La Secretaría enfatizó que existen otras formas de brindar apoyo a niñas, niños y adolescentes sin necesidad de exponer públicamente sus rostros, datos personales o situaciones particulares.

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La Senaf recordó que los menores de edad no cuentan con las mismas herramientas que un adulto para enfrentar las consecuencias de una exposición pública y tampoco tienen control sobre el alcance que puede tener la difusión de su imagen en las plataformas digitales.

Por ello, hizo un llamado a quienes publiquen contenidos relacionados con menores a extremar las medidas de protección y evitar mostrar sus rostros o divulgar información que permita identificarlos directa o indirectamente.

La institución también pidió evitar que niñas, niños y adolescentes sean colocados en el centro de polémicas, tendencias o situaciones mediáticas, debido a que su bienestar debe prevalecer por encima de cualquier contenido que busque generar atención en redes sociales.

La Senaf recordó que el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 32, prohíbe exponer, difundir o divulgar en medios de comunicación masiva o electrónicos informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a menores de edad.

Asimismo, citó el artículo 34 de esa normativa, que establece que los medios de comunicación social deben respetar la intimidad y la vida personal de los niños y no publicar entrevistas, informes, noticias o datos relacionados con ellos o sus familias cuando puedan afectar su honra.

Ante estas disposiciones, la Secretaría indicó que actuará conforme al marco legal cuando se presenten situaciones en las que la exposición pública de menores vulnere sus derechos, por lo que instó a actuar con responsabilidad al momento de generar o compartir contenido.