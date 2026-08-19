Investigan a tiktokers por presunto trato degradante a menor en Danlí

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, junto al Módulo de Atención Integral Especializado del Ministerio Público, inició una investigación contra dos creadores de contenido que le cortaron el cabello a un menor de edad en un parque público de Danlí, El Paraíso.
El caso tomó relevancia tras difundirse un video en redes sociales donde se observa a los hombres rapando al menor a cambio de 500 lempiras, mientras se burlan de él.
La grabación generó una ola de indignación entre los usuarios, quienes exigieron la intervención de las autoridades para proteger la integridad del afectado.
Fernando González, vocero del Ministerio Público en la zona, fue entrevistado por el canal HCH y manifestó que la víctima es un menor en situación de riesgo social. Además, dijo que uno de sus familiares se encuentra privado de libertad y la custodia del menor está a cargo de su abuela.
Las investigaciones apuntan a la posible comisión del delito de trato degradante, tipificado en el artículo 214 del Código Penal vigente. La normativa establece sanciones para quien ocasione a una persona un trato vejatorio mediante violencia física, psicológica o verbal que atente contra la dignidad humana.
De ser hallados culpables por este delito, los involucrados podrían enfrentar una pena de uno a dos años de reclusión. González indicó que será un juez quien determine si los imputados enfrentarán el proceso bajo alguna medida sustitutiva, como el pago de fianza.
Asimismo, confirmó que las indagaciones continúan en marcha para recabar las pruebas necesarias y proceder legalmente contra los responsables de este hecho que ha sido fuertemente repudiado por la ciudadanía.