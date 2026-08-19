Investigan a tiktokers por presunto trato degradante a menor en Danlí

Danlí

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, junto al Módulo de Atención Integral Especializado del Ministerio Público, inició una investigación contra dos creadores de contenido que le cortaron el cabello a un menor de edad en un parque público de Danlí, El Paraíso.

El caso tomó relevancia tras difundirse un video en redes sociales donde se observa a los hombres rapando al menor a cambio de 500 lempiras, mientras se burlan de él.

La grabación generó una ola de indignación entre los usuarios, quienes exigieron la intervención de las autoridades para proteger la integridad del afectado.

Fernando González, vocero del Ministerio Público en la zona, fue entrevistado por el canal HCH y manifestó que la víctima es un menor en situación de riesgo social. Además, dijo que uno de sus familiares se encuentra privado de libertad y la custodia del menor está a cargo de su abuela.