Honduras fortalece vínculos con Indonesia, Polonia y otros tres países

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras busca ampliar sus relaciones internacionales y generar nuevas oportunidades de cooperación, comercio, inversión y formación mediante una jornada de reuniones bilaterales sostenida por la embajadora Pamela Handal Rivera, subsecretaria de Estado en el Despacho de Política Exterior, con representantes de Indonesia, Polonia, Trinidad y Tobago, Kosovo y Paraguay. Los encuentros, realizados en Panamá con representantes de países cuyas embajadas son concurrentes para Honduras, permitieron dar seguimiento a las agendas bilaterales y abordar áreas de interés para el país. Durante la reunión con el embajador de Indonesia, Hendra Halim, ambas delegaciones reafirmaron su interés en profundizar la relación bilateral y ampliar la cooperación en agricultura, energía, gestión del riesgo de desastres y sectores productivos como madera, café, cacao y camarón.

Handal Rivera también expresó el interés de Honduras en conocer la experiencia de Indonesia en gestión de riesgos y explorar oportunidades de cooperación en innovación y formación. Además, se abordó la posibilidad de avanzar en un Acuerdo Marco de Cooperación y ampliar las oportunidades de becas para estudiantes hondureños.

Honduras y Polonia preparan nueva ronda de consultas

Con la embajadora de Polonia, Jolanta Janek, la subsecretaria coincidió en la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales y revisó los preparativos para la próxima ronda de Consultas Políticas entre ambos países, prevista para noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las delegaciones también identificaron oportunidades para fortalecer la cooperación económica y explorar intercambios en tecnología, salud y energía.

Trinidad y Tobago: cooperación y consultas políticas

En el encuentro con la encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Trinidad y Tobago, Akilah Seale, se destacó el interés de ambos países en profundizar sus relaciones y ampliar la cooperación. Handal Rivera propuso avanzar en la creación de un Mecanismo de Consultas Políticas y explorar la negociación de un instrumento marco de cooperación. Asimismo, resaltó el interés hondureño en conocer la experiencia de Trinidad y Tobago en energía, comercio, inversión y seguridad.

Honduras y Kosovo prevén consultas políticas para 2027

Con la representante de la Embajada de Kosovo, Gjylymsere Ashmetgjekaj, se acordó trabajar para celebrar en 2027 la I Reunión de Consultas Políticas entre ambos países.

𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗺á, 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗯𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗲𝗹𝗮 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘀𝘁𝘂𝘃𝗼 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗯𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻. pic.twitter.com/XzchIm8mYY — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) August 19, 2026

Durante el encuentro también se identificaron oportunidades de cooperación en educación, economía, cultura, agricultura y gestión del riesgo de desastres. Las partes abordaron, además, la posibilidad de fortalecer los vínculos entre sus respectivas academias diplomáticas.

Paraguay y Honduras buscan ampliar cooperación técnica

Finalmente, en la reunión con el embajador de Paraguay, Enrique Jaras Ocampo, ambas partes expresaron su interés en intensificar la relación bilateral y avanzar en la realización de una Reunión de Consultas Políticas durante 2026. También acordaron continuar trabajando en cooperación técnica y científica, particularmente en los sectores agrícola y ganadero, así como en el intercambio de capacidades para la formación diplomática. Handal Rivera destacó que estos encuentros representan una oportunidad para acercar a Honduras a países con los que, pese a la distancia geográfica, existen posibilidades de cooperación y generación de nuevas oportunidades.