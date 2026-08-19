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Honduras fortalece vínculos con Indonesia, Polonia y otros tres países

Honduras fortalece exploró cooperación, comercio, inversión y formación con cinco países mediante jornada de diálogo con Embajadas Concurrentes

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 09:40 -
  • Agustín Lagos
Honduras fortalece vínculos con Indonesia, Polonia y otros tres países

Honduras generó vínculos bilaterales con representantes de Indonesia, Polonia, Trinidad y Tobago, Kosovo y Paraguay.

 Foto: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Honduras busca ampliar sus relaciones internacionales y generar nuevas oportunidades de cooperación, comercio, inversión y formación mediante una jornada de reuniones bilaterales sostenida por la embajadora Pamela Handal Rivera, subsecretaria de Estado en el Despacho de Política Exterior, con representantes de Indonesia, Polonia, Trinidad y Tobago, Kosovo y Paraguay.

Los encuentros, realizados en Panamá con representantes de países cuyas embajadas son concurrentes para Honduras, permitieron dar seguimiento a las agendas bilaterales y abordar áreas de interés para el país.

Durante la reunión con el embajador de Indonesia, Hendra Halim, ambas delegaciones reafirmaron su interés en profundizar la relación bilateral y ampliar la cooperación en agricultura, energía, gestión del riesgo de desastres y sectores productivos como madera, café, cacao y camarón.

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Handal Rivera también expresó el interés de Honduras en conocer la experiencia de Indonesia en gestión de riesgos y explorar oportunidades de cooperación en innovación y formación. Además, se abordó la posibilidad de avanzar en un Acuerdo Marco de Cooperación y ampliar las oportunidades de becas para estudiantes hondureños.

Honduras y Polonia preparan nueva ronda de consultas

Con la embajadora de Polonia, Jolanta Janek, la subsecretaria coincidió en la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales y revisó los preparativos para la próxima ronda de Consultas Políticas entre ambos países, prevista para noviembre.

Las delegaciones también identificaron oportunidades para fortalecer la cooperación económica y explorar intercambios en tecnología, salud y energía.

Trinidad y Tobago: cooperación y consultas políticas

En el encuentro con la encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Trinidad y Tobago, Akilah Seale, se destacó el interés de ambos países en profundizar sus relaciones y ampliar la cooperación.

Handal Rivera propuso avanzar en la creación de un Mecanismo de Consultas Políticas y explorar la negociación de un instrumento marco de cooperación. Asimismo, resaltó el interés hondureño en conocer la experiencia de Trinidad y Tobago en energía, comercio, inversión y seguridad.

Honduras y Kosovo prevén consultas políticas para 2027

Con la representante de la Embajada de Kosovo, Gjylymsere Ashmetgjekaj, se acordó trabajar para celebrar en 2027 la I Reunión de Consultas Políticas entre ambos países.

Durante el encuentro también se identificaron oportunidades de cooperación en educación, economía, cultura, agricultura y gestión del riesgo de desastres. Las partes abordaron, además, la posibilidad de fortalecer los vínculos entre sus respectivas academias diplomáticas.

Paraguay y Honduras buscan ampliar cooperación técnica

Finalmente, en la reunión con el embajador de Paraguay, Enrique Jaras Ocampo, ambas partes expresaron su interés en intensificar la relación bilateral y avanzar en la realización de una Reunión de Consultas Políticas durante 2026.

También acordaron continuar trabajando en cooperación técnica y científica, particularmente en los sectores agrícola y ganadero, así como en el intercambio de capacidades para la formación diplomática.

Handal Rivera destacó que estos encuentros representan una oportunidad para acercar a Honduras a países con los que, pese a la distancia geográfica, existen posibilidades de cooperación y generación de nuevas oportunidades.

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“Fortalecer nuestras relaciones con países amigos y abrir nuevas alianzas es una prioridad de la política exterior del Gobierno del Presidente Asfura. La diplomacia debe acercarnos, escuchar a nuestros socios y convertir ese diálogo en oportunidades concretas para Honduras. Ese es el propósito de estos encuentros: ampliar alianzas y abrir nuevos espacios de cooperación, comercio e inversión que generen resultados para nuestro país”, afirmó la subsecretaria.

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Redacción web
Agustín Lagos

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