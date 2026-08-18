Congreso de Honduras condecorará a María Elvira Salazar y Michael Douglas

Tegucigalpa, Honduras

La presidencia del Congreso hizo la presentación de dos decretos de condecoración que serán entregados al reconocido actor estadounidense Michael Douglas y a la congresista norteamericana María Elvira Salazar durante sus próximas visitas a la capital hondureña.

​Las iniciativas reconocen el impacto mediático y económico del actor en favor del turismo insular, así como las gestiones políticas de la legisladora en el escenario hemisférico.

​"El actor de Hollywood Michael Douglas nos va a visitar aquí en el Congreso a finales de agosto, él visita permanentemente las Islas de la Bahía y ha promocionado la zona a nivel internacional", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​La junta directiva legislativa valoró la presencia continua del protagonista de Hollywood en el departamento insular, destacando que su proyección pública ha posicionado a Roatán como un destino prioritario para el turismo internacional.

​Frente a la confirmación de la llegada del galardonado actor a la sede parlamentaria, los congresistas determinaron someter a discusión el decreto para oficializar la distinción honorífica.​ "Aprovechando que nos va a hacer una visita con la invitación que se le hizo, vamos a presentar un decreto de condecoración porque esa visita no la tenemos todos los días y es alguien comprometido con el país", afirmó Zambrano.

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​Las autoridades del Parlamento resaltaron que la proyección generada por personalidades de la industria cinematográfica dinamiza la economía local de las Islas de la Bahía y contribuye a la atracción de divisas a través del rubro turístico.​​ A la par del reconocimiento al cineasta norteamericano, la cámara legislativa se prepara para recibir a una delegación política de Estados Unidos encabezada por la representante de Florida, María Elvira Salazar, programada para el próximo mes.

​El galardón destinado a la congresista estadounidense busca premiar su acompañamiento permanente a las iniciativas de fortalecimiento institucional y el estrechamiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

​"Hay muchos aliados de Honduras en el exterior y sobre todo legisladores norteamericanos que nos han apoyado en los últimos años, como María Elvira Salazar, para quien presentaremos una condecoración durante su visita el 21 de septiembre", concluyó Zambrano.