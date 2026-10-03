Georgina estalla tras polémica de Cristiano Ronaldo con Portugal y se arrepiente

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de los terrenos de juego y con Georgina Rodríguez como protagonista.
Georgina utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje en medio de la crisis que atraviesa el capitán de Portugal con el seleccionador nacional.
El conflicto comenzó a tomar fuerza después de que Jorge Jesus decidiera dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo durante todo el partido que Portugal ganó 2-1 ante Noruega.
CR7 calentó durante buena parte del encuentro, pero finalmente no ingresó al terreno de juego, una situación que generó malestar alrededor del futbolista.
La situación se agravó posteriormente cuando Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del siguiente compromiso internacional. El propio delantero confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en redes sociales, asegurando que había conversado con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y que explicaría “a su debido tiempo” los motivos que lo llevaron a dejar al equipo.
En medio de toda esta controversia, Georgina Rodríguez decidió intervenir públicamente.
Georgina compartió en sus historias de Instagram una imagen con una frase atribuida al histórico entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, en la que se cuestionaba la decisión de Jorge Jesus de convocar a Cristiano si no tenía intención de utilizarlo.
“Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, entonces ¿por qué lo convocó en primer lugar? ¿Para demostrar algo? Eso no es autoridad, es inseguridad”, señalaba la frase que compartió Georgina.
Pero Georgina fue todavía más contundente al acompañar la publicación con una frase dirigida directamente al entrenador portugués.
“No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo”, remarcó la esposa de CR7.
La publicación provocó una inmediata repercusión en redes sociales y fue recogida por diferentes medios internacionales. Sin embargo, la historia fue eliminada posteriormente de su cuenta de Instagram, apenas después de haber generado una fuerte reacción.
Cabe señalar que la frase atribuida a Ferguson que Georgina compartió no corresponde a una declaración verificada del exentrenador, según los reportes que han circulado sobre la publicación.
La salida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa se produjo después de varios días de tensión. El delantero había sido titular ante Gales y disputó 67 minutos, pero posteriormente quedó fuera del encuentro ante Noruega.
Aunque Jorge Jesus explicó que inicialmente contemplaba darle entrada durante el partido, finalmente cambió de decisión por cuestiones tácticas. El entrenador dejó claro que sus decisiones no serían condicionadas por el peso o el nombre de ningún futbolista.
“No será Cristiano, ni ningún otro jugador, quien cambie mis ideas como entrenador. Nunca”, manifestó Jesus al referirse a su autoridad dentro de la selección.
Estas declaraciones habrían aumentado el malestar de Ronaldo, quien posteriormente decidió marcharse de la concentración.
La situación llegó a tal punto que, según reportes, Jorge Jesus y Pedro Proença intentaron convencer al delantero para que no abandonara el equipo, incluso cuando Ronaldo ya se encontraba en el aeropuerto. Sin embargo, el futbolista finalmente tomó un vuelo privado rumbo a Madrid.
Por ahora, Ronaldo mantiene su promesa de contar su versión de los hechos “a su debido tiempo”, mientras Georgina Rodríguez ya dejó clara su postura con una publicación que, aunque posteriormente fue borrada, encendió todavía más la polémica.