Georgina estalla tras polémica de Cristiano Ronaldo con Portugal y se arrepiente

La situación se agravó posteriormente cuando Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del siguiente compromiso internacional. El propio delantero confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en redes sociales, asegurando que había conversado con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y que explicaría “a su debido tiempo” los motivos que lo llevaron a dejar al equipo.