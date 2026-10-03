TSC detecta deficiencias en alcaldías de Honduras y auditará 60 municipios

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó deficiencias administrativas y operativas en varias alcaldías de Honduras sometidas a procesos de auditoría, como parte de las revisiones anunciadas el 18 de febrero para municipalidades con embargos, sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos e incongruencias en sus planillas de pagos. El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que las auditorías buscan determinar las condiciones administrativas y operativas de las municipalidades y establecer las necesidades de fortalecimiento que presentan cada una de ellas.

Montes señaló que algunas de las deficiencias identificadas están relacionadas con las capacidades operativas de las alcaldías, por lo que advirtió que no todas cuentan con las mismas condiciones para desarrollar su gestión. “El Tribunal siempre ha hecho auditorías y hemos visto algunas deficiencias que tienen que ver con las capacidades de algunas municipalidades”, explicó el funcionario al referirse a los hallazgos preliminares. El presidente del TSC aclaró que las condiciones de cada alcaldía deben analizarse de acuerdo con su realidad. “No podemos comparar una alcaldía pequeña con una grande, pero en la mayoría de los casos en que hemos identificado algunas irregularidades”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proceso de revisión también contempla el fortalecimiento de las capacidades de los alcaldes que asumen por primera vez el cargo, debido a que algunos pueden desconocer el funcionamiento interno de las municipalidades. “No hablamos de alcaldes reelectos, hablamos de nuevos alcaldes que desconocen a veces el funcionamiento de toda la alcaldía”, aseguró Montes, quien consideró necesario que los ediles cuenten con asesoramiento adecuado para desempeñar sus funciones. Según el funcionario, el acompañamiento de abogados y auditores puede contribuir a mejorar la administración municipal y al manejo de los recursos públicos. “Creemos que, teniendo buen asesoramiento de parte de sus abogados y también de parte de sus auditores, pueden hacer un mejor desempeño”, afirmó.

60 auditorías en alcaldías

El TSC anunció que realizaría alrededor de 60 auditorías en alcaldías del país que enfrentan situaciones administrativas relacionadas con embargos. Sin embargo, las inspecciones no estarán limitadas a esos casos y también incluirán municipios con sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos e incongruencias en sus planillas de pagos.

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