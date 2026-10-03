Cabizbajos y jugadores toman decisión: así fue el arribo de la H

La selección de Honduras llegó esta tarde al país, no hablaron y ahora la H tendrá que derrotar a Jamaica y esperar un milagro para avanzar en la Nations League.
El delantero Jonathan Rubio tuvo minutos ayer contra Martinica, pero no pudo anotar.
Dereck Moncada cabizbajo tras llegar al aeropuerto, ayer ingresó de cambio y no pudo mostrar su mejor nivel.
David Ruiz no ha podido sumar minutos con la Bicolor, incluso se ha quedado hasta fuera de la lista final.
Keylor Figueroa no ocultó su tristeza al arribar al aerepuesto, ayer jugó pero no pudo anotar con la H.
El director Deportivo de la H Francis Hernández acompaña a la delegación de la Bicolor.
Luis Palma sonriente mientras caminaba al bus de la Selección, el delantero catracho no ha podido marcar goles en estos dos juegos.
Edwin Rodríguez se mostró serio durante su llegada, lo acompañaba Clinton Bennet y Erick Puerto.
El defensor Denil Maldonado con proteccíón especial en su rodilla, se quedó sin jugar por lesión.
Mikel Arana fue una de las grandes sorpresas contra Martinica tras salir en el 11 inicial.
Cristopher el "Buho" Meléndez serio y triste en su llegada con la Selección, el lateral ha sido titular en los tres partidos.
El volante Kervin Arriaga ha perdido la titularidad en los últimos dos encuentros con la H.
Joseph Rosales, Edrick Menjívar y Kervin Arriaga serios y sin hablar en su llegada al país.
El entrenador de la Selección José Molina en su llegada habla un poco con uno de sus asistentes.
El portero Luis Ortíz todavía no ha tenido minutos, aquí en su llegada al aerepuerto con el resto del plantel.