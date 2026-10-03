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Cabizbajos y jugadores toman decisión: así fue el arribo de la H

La H llegó al país este día tras sufrir una dura derrota contra Martínica por la Nations League.

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La selección de Honduras llegó esta tarde al país, no hablaron y ahora la H tendrá que derrotar a Jamaica y esperar un milagro para avanzar en la Nations League.
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El delantero Jonathan Rubio tuvo minutos ayer contra Martinica, pero no pudo anotar.
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Dereck Moncada cabizbajo tras llegar al aeropuerto, ayer ingresó de cambio y no pudo mostrar su mejor nivel.

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David Ruiz no ha podido sumar minutos con la Bicolor, incluso se ha quedado hasta fuera de la lista final.
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Keylor Figueroa no ocultó su tristeza al arribar al aerepuesto, ayer jugó pero no pudo anotar con la H.

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El director Deportivo de la H Francis Hernández acompaña a la delegación de la Bicolor.

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Luis Palma sonriente mientras caminaba al bus de la Selección, el delantero catracho no ha podido marcar goles en estos dos juegos.

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Edwin Rodríguez se mostró serio durante su llegada, lo acompañaba Clinton Bennet y Erick Puerto.

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El defensor Denil Maldonado con proteccíón especial en su rodilla, se quedó sin jugar por lesión.

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Mikel Arana fue una de las grandes sorpresas contra Martinica tras salir en el 11 inicial.

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Cristopher el "Buho" Meléndez serio y triste en su llegada con la Selección, el lateral ha sido titular en los tres partidos.

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El volante Kervin Arriaga ha perdido la titularidad en los últimos dos encuentros con la H.

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Joseph Rosales, Edrick Menjívar y Kervin Arriaga serios y sin hablar en su llegada al país.

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El entrenador de la Selección José Molina en su llegada habla un poco con uno de sus asistentes.

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El portero Luis Ortíz todavía no ha tenido minutos, aquí en su llegada al aerepuerto con el resto del plantel.
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