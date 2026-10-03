Renuncias y despidos sacuden varias gerencias de la Municipalidad de SPS

San Pedro Sula, Honduras. Gerentes clave de la Municipalidad de San Pedro Sula presentaron su renuncia, mientras que otros fueron despedidos en las últimas semanas, en medio del caos que enfrenta la ciudad no solo por las lluvias sino por lo que ocurre a lo interno del Palacio Municipal. El ambiente laboral en la alcaldía es difícil, denuncian empleados, quienes aseguran que la situación empeora cada día, especialmente por la injerencia de personas que no fueron elegidas por los sampedranos, pero que, según ellos, se están tomando atribuciones que no les corresponden por los lazos familiares con las autoridades municipales. El primero en ser despedido fue el gerente de Finanzas, Germán Rosa, quien trabajó durante varios meses en esa dependencia. Aunque no existe una posición oficial sobre lo ocurrido, LA PRENSA conoció que su despido habría obedecido a desacuerdos, debido a que supuestamente el gerente se negó a firmar documentación que parecía incorrecta. Esta situación habría provocado malestar y derivados en su salida.

Rosa fue abordado por LA PRENSA y fue claro al manifestar que no se referiría al tema. En su lugar fue nombrado Angello Leonardo Rizzo Castillo. La Municipalidad no ha anunciado oficialmente el cambio del encargado de las finanzas municipales; sin embargo, en la última sesión ya aparece su firma en los dictámenes que son llevados a las sesiones corporativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse LA PRENSA solicitó a la Municipalidad, a través de la oficina de Relaciones Públicas, una entrevista con el nuevo gerente, pero esta no fue programada. El objetivo era conocer su experiencia y despejar rumores sobre si su nombramiento obedece a su cercanía con la familia municipal, además de conocer la situación financiera de la alcaldía. También trascendieron los despidos de Hugo Reyes, Venus Zepeda, Gerardo Mata y otros empleados de la Gerencia de Finanzas, quienes conocen en detalle el manejo de las finanzas municipales, así como los procesos relacionados con contratos, proveedores y servicios. El ambiente en la alcaldía sigue siendo tenso, de acuerdo a los testimonios de empleados pues existe una fuerte disputa por el poder dentro de la alcaldía que se centra en personas que habían dejado de laborar en la municipalidad y retornaron como asesores y algunos convertidos en proveedores. Estos extremos deberán investigarlos la autoridad correspondiente y deducir algún tipo de responsabilidad, si la hay.

A estos cambios se sumaron las renuncias de los gerentes de Tecnología, David Bustillo, y de Desarrollo Humano o Recursos Humanos, Tania de Ortiz. Esta última obtuvo una regiduría en la planilla de Roberto Contreras, pero en su lugar fue nombrada Kathia Amador, quien se desempeñaba como gerente de Desarrollo Económico. En el departamento de Desarrollo Humano no solo renunció a la gerente. También fueron separados de sus puestos otros cinco empleados, muchos de los cuales apoyaron a Contreras durante su trabajo político en barrios y colonias. En sustitución de la abogada Ortiz asumió el cargo la exfiscal Derly Marilex Villeda Artica, quien solicitó permiso en el Ministerio Público (MP) para trabajar en la alcaldía. Inicialmente se presentó como representante legal de Roberto Contreras, según consta en notificaciones presentadas ante los tribunales. La nueva gerente de Recursos Humanos también fue apoderada legal del alcalde Contreras en el caso en el que se le supone responsable de dos delitos de calumnia con publicidad en perjuicio de Carmen Elena Paz. El 18 de septiembre, la abogada Villeda Artica solicitó reprogramar la audiencia de juicio oral y público prevista para el 23 y 24 de septiembre, debido a que se encontraba incapacitada por motivos médicos. Los exempleados siguen esperando el pago de prestaciones y algunos de ellos mencionan que tienen parientes enfermos, los despidieron y no les pagan. Ayer, 2 de octubre, el ingeniero Héctor David Bustillo Portillo también presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente de Tecnología. Según información en la oficina de Recursos Humanos, el motivo es únicamente de carácter personal. En el departamento de Tecnología también fue separada de su carga la administradora Carlota Amador. En cuestión de horas, la Municipalidad nombró a Christian Briones como sustituto de Bustillo. Los empleados municipales lamentaron que, según ellos, se siga beneficiando a parientes y aseguraron que existen varios grupos familiares dentro de la Municipalidad.